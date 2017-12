Tableta, mijloc de studiu

Reprezentanți ai Liceului Teoretic Internațional de Informatică din Constanţa au participat, în perioada 5 - 8 februarie, la Nikoping - Suedia, la cea de-a cincea întâlnire a proiectului Leonardo da Vinci, cu titlul „Investigating the usage areas of tablet PCs”, găzduită de partenerul suedez „Swedish TelePedagogic Knowledge Centre AB”. Din partea echipei Liceului Teoretic Internațional de Informatică au participat Elif Memet - elevă în clasa a XI-a și prof. Claudia Bosoancă. Ele s-au întâlnit cu membrii echipelor din Suedia, Turcia, Italia și Germania. La întâlnire s-au discutat modalități prin care profesorii pot realiza site-uri web ce pot fi folosite ca mijloc de studiu. Elif a prezentat rezultatele unui sondaj de opinie al elevilor din mai multe orașe din România pe tema folosirii tabletelor în educaţie. Elevii au răspuns la mai multe întrebări legate de folosirea tabletelor, ceea ce a dezvăluit interesul lor pentru dezvoltarea tehnologiei. Toți participanții au avut ocazia de a vizita şi oraşul Stockholm - capitala Suediei. Printre obiective s-au numărat faimoasa clădire City Hall (n.r. - unde are loc festivitatea de acordare a Premiilor Nobel), Palatul Regal și Ericsson Globe.