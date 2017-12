Tablou de Marilyn Manson, la licitaţie online

Tabloul ”Gray Daisy”, una dintre cele mai renumite acuarele pictate de rockerul Marilyn Manson, va fi scos la vânzare într-o licitaţie online, cu ocazia sărbătorii de Halloween. Acuarela face parte din lotul de 500 de obiecte rare aparţinând unor celebrităţi din muzica rock, ce vor fi tranzacţionate online în cadrul licitaţiei The Gods\'n Metal Monsters. Tabloul a fost prezentat şi cumpărat de un colecţionar privat, cu ocazia primei expoziţii de tablouri pictate de muzicianul american, intitulată The Golden Age of Grotesque, vernisată în 2002. Marilyn Manson a declarat în trecut că acesta este singurul său tablou pe care îl consideră ”drăguţ”. Licitaţia online este organizată pe site-ul BackStageAuctions.com şi se desfăşoară în perioada 31 octombrie - 7 noiembrie.

Tablourile pictate de Marilyn Manson se bucură de o mare popularitate în rândul celebrităţilor şi al altor colecţionari de artă. Tablourile sale ”Harlequin Jack” şi ”Absinthe Bunny” au fost achiziţionate de Jack Osbourne, fiul rockerului britanic Ozzy Osbourne, iar Flea, basistul trupei Red Hot Chili Peppers, a cumpărat tabloul ”Snow White”, în care chelneriţa Elizabeth Short, victima unei crime oribile, comisă în Los Angeles, în 1947, cunoscută ulterior sub numele ”The Black Dahlia”, este reprezentată sub forma personajului Albă ca Zăpada.