Tablou de Picasso, furat din Olanda, găsit la rădăcina unui copac din Deltă

O scriitoare de origine română afirmă că, în urma unei scrisori anonime, ar fi găsit una dintre pânzele furate de nişte români, în 2012 din Muzeul Kunsthal din Rotterdam, Cap de arlechin, a lui Picasso, scrie romaniatv.ro. Feticu, care este autoarea unui roman intitulat Tascha inspirat din furtul a şapte tablouri din muzeul Kunsthal comis de nişte români în 2012, romanul fiind publicat în 2015, a declarat telefonic pentru www.nrc.nl că în urmă cu zece zile a primit o scrisoare anonimă în limba română în care i se ofereau indicaţii pentru a găsi tabloul. "Scrisoarea era în limba română şi conţinea o adresă unde pânza ar fi ascunsă, precum şi indicaţii pentru găsirea ei. În scrisoare se spunea că este vorba despre Cap de arlechin. Imediat după ce am citit-o, l-am sunat pe detectivul din Rotterdam cu care am colaborat pentru cartea mea. După câteva zile, m-am urcat în avion", a afirmat ea.

Ea a relatat şi că, la sosirea la adresa indicată, a căutat, iar sub o piatră a găsit un pachet învelit în plastic conţinând tabloul.

Ajunsă în maşină, l-a desfăcut şi l-a comparat cu o copie a lucrării.

"Când l-am văzut, am început să plâng. Nu sunt specialist, dar părea a fi lucrarea lui Picasso. Cred că aparţine Olandei, aşa că am predat-o imediat ambasadei din Bucureşti", a povestit Mira Feticu.

Ea a declarat sâmbătă seară că este audiată la Poliţie. Conform publicaţiei online, Ministerul de Externe olandez ar fi confirmat că lucrarea a fost predată, urmând să i se verifice autenticitatea.

În octombrie 2012 au fost furate din Kunsthal Rotterdam tablourile „Harlequin Head” (1971), de Pablo Picasso, „Waterloo Bridge, London” şi „Charing Cross Bridge, London” (1901), de Claude Monet, „Reading Girl in White and Yellow” (1919), de Henri Matisse, „Girl in Front of Open Window” (1898), de Paul Gauguin, „Autoportret” (circa 1890), de Meyer de Haan, şi „Woman With Eyes Closed” (2002), de Lucian Freud.

Valoarea lor a fost estimată la 100 - 200 de milioane de euro. O lucrare din aceeaşi serie a lui Pablo Picasso a fost vândută în 2007 pentru 10,1 milioane de dolari.

Cele şapte tablouri furate din Kunsthal Rotterdam, în octombrie 2012, au fost aduse în România în perne, prin Vama Nădlac, şi au stat o perioadă în portbagajul unei maşini, după care, mama unuia dintre cei care au participat la furt a spus că le-a ars în locuinţa ei din Carcaliu, judeţul Tulcea. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) i-au trimis în judecată, în 15 iulie 2013, pe Radu Dogaru, Eugen Darie, Alexandru Bitu, Olga Dogaru, Petre Condrat şi, în lipsă, pe Adrian Procop, în dosarul privind furtul celor şapte tablouri de la muzeul olandez.