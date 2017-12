Tablouri cu personalităţi pentru şcolile din judeţ

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a reabilitat în perioada 2004-2008 numeroase şcoli, dispensare şi cămine culturale din judeţ. Acesta a fost de fapt unul din obiectivele preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu. Deoarece fondurile alocate de Guvern au fost insuficiente, iar personalul didactic din mediul rural nu a avut posibilitatea dotării cabinetelor şi laboratoarelor de istorie sau literatură cu imagini ale personalităţilor din domeniu, preşedintele CJC a decis că elevii din mediul rural au nevoie de astfel de materiale. „Am fost prin şcolile din judeţ şi am văzut clase unde pe pereţi în loc de tablouri erau puse nişte copii xerox. Am decis să finanţăm prin CJC, achiziţionarea de tablouri cu personalităţi marcante din istorie şi literatură, care să înlocuiască acele xeroxuri penibile. Am primit numeroase solicitări privind dotarea şcolilor din mediul rural, dar abia acum am găsit resursele bugetare pentru acest proiect“, a declarat preşedintele CJC Nicuşor Constantinescu la ultima şedinţă a CJC. Potrivit hotărîrii aprobate de consilierii judeţeni, pentru achiziţionarea acestor tablouri vor fi cheltuiţi 38.000 de lei.