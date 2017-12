Tactici Stasi folosite pentru spionarea angajaţilor

Lanţul german de supermarketuri Lidl a fost acuzat că foloseşte metode Stasi pentru a-şi spiona angajaţii şi colecta detalii intime despre vieţile personale ale acestora, precum cele despre relaţiile amoroase, conturile bancare sau frecvenţa pauzelor de toaletă. Acuzaţiile au fost titrate într-un articol publicat în revista “Stern”, care susţine că a obţinut rapoarte de supraveghere de sute de pagini redactate de spionii magazinelor Lidl din Germania şi Cehia.

Revista germană scrie că informaţiile au fost colectate cu ajutorul unor mini-camere video, instalate în magazine sub pretextul descurajării furturilor de pe rafturi. Autorii articolului au precizat că stilul supravegherii a fost aproape identic cu cel folosit de Stasi, poliţia secretă a Germaniei de Est. Într-unul dintre rapoarte se menţionează: “Miercuri, 14.05. Doamna M doreşte să dea un telefon în timpul pauzei, însă primeşte un mesaj în care este informată că mai are doar 85 de cenţi disponibili. Reuşeşte pînă la urmă să intre în legătură cu o prietenă, căreia îi spune că ar dori să gătească împreună supă. Ea insistă însă că trebuie ca salariul să-i intre în contul de bancă, pentru a avea bani de cumpărături”. Un alt raport, redactat la un magazin Lidl din Cehia, dezvăluie că angajatele nu au voie să meargă la toaletă pe perioada turelor. Excepţii de la regulă se fac doar atunci cînd acestea sînt în perioada menstruaţiei. Potrivit “Stern”, angajatele aflate în această situaţie trebuie să poarte o bentiţă, “vizibilă de la distanţă”. Într-un alt raport, unul dintre detectivii particulari comentează asupra unei casieriţe, care poartă tatuaje făcute de ea însăşi. Acesta sugerează ca aceasta să fie obligată să le acopere, întrucît clienţii mai în vîrstă ar putea crede că le are din închisoare. Lanţul de supermagazine Lidl nu a negat existenţa acestor rapoarte, însă a insistat asupra faptului că nu aveau altă menire decît aceea de a expune posibilele comportamente neadecvate ale angajaţilor.