“Tacul de Aur“ şi-a stabilit jucătorii calificaţi în grupele principale

Sâmbătă şi duminică, la centrul de distracţii Lake View de pe bulevardul Mamaia, s-au desfăşurat ultimele partide din etapa a 3-a din cadrul grupelor preliminarii ale turneului “Tacul de Aur“ la biliard, precum şi meciurile de recalificare. În urma acestor partide se cunosc cei 20 de participanţi care vor continua lupta pentru premiile totale de 4.900 euro oferite în prima etapă (3.000 de euro - locul 1, 1.000 de euro - locul 2, 600 de euro - locul 3 şi 300 de euro - locul 4). Unul dintre principalii favoriţi la câştigarea primei etape, Ioan Ladanyi, şi-a confirmat statutul în faţa constănţeanului Verginel Ionescu, pe care l-a învins cu un sec 5-0. Un alt constănţean, Nicolae Son, s-a calificat în faza următoare după o victorie cu 5-3 în faţa lui Dan Catrinoiu. „Am avut multe emoţii, dar este bine că am câştigat. Am întâlnit adversari foarte buni în această grupă şi mă bucur că am reuşit calificarea“, a afirmat Nicolae Son. Jucătorii calificaţi în grupele principale sunt: Dimciu Paris şi Valentin Maxim (Grupa A), Petrică Pita şi Andrei Selejean (Grupa B), Ovidiu Cristea, Augustin Viziru şi Steriu Dincă (Grupa C), Melkonyan Babken şi Ovidiu Ţigănuş (Grupa D), Mihai Braga, Elvir Osman şi Adrian Radu (Grupa E), Ioan Ladanyi, Cristian Pirujinschi şi Verginel Ionescu (Grupa F); Liviu Chiriţoiu şi Adrian Scupra (Grupa G), Dan Catrinoiu, Nicolae Son şi Ionuţ Iordan (Grupa G).

Rezultate

Sâmbătă:

Gr. A: Valentin Maxim - Saf Huseyin 5-2

Gr. B: Andrei Selejean - Petrică Pita 3-5 şi Viorel Cristea - Silviu Cioncu 5-2

Gr. D: Ştefan Poenaru - Ovidiu Ţigănuş 1-5

Gr. E: Onasis Memet - Elvir Osman 5-4

Gr. F: Ioan Ladanyi - Verginel Ionescu 5-0 şi Cristian Pirujinschi - Tiberiu Iorgulescu 4-5

Gr. G: Marian Voicu - Vasile Matei 3-5 şi Adrian Scupra - Liviu Chiriţoiu 5-0

Gr. H: Nicolae Son - Dan Lucian Catrinoiu 5-3 şi Ionuţ Iordan - Denis Ghiuve 5-3

Duminică:

Meci baraj 1: Huseyin Saf - Adrian Radu 3-5

Meci baraj 2: Viorel Cristea - Verginel Ionescu 3-5

Meci baraj 3: Steriu Dincă - Vasile Matei 5-0

Meci baraj 4: Adrian Porav - Ionuţ Iordan 3-5