Tacul de Aur, un concurs pentru... maratonişti

Prima ediţie a turneului Tacul de Aur la biliard, organizat şi găzduit de Lake View Center din Constanţa a luat sfârşit duminică seară. După o competiţie maraton, desfăşurată pe durata a aproximativ zece luni, Marea Finală a fost adjudecată de Ioan Ladanyi, cel mai constant dintre toţi cei 150 de concurenţi prezenţi la toate cele patru etape anterioare. A fost o competiţie a cărei premii totale în valoare de 37.600 de euro au transformat Lake View în cel mai căutat centru de divertisment din Constanţa. Succesul de care s-a bucurat la final această competiţie i-a determinat pe organizatori să anunţe că în 2012 se va desfăşura ediţia a II-a. „Felicit toţi participanţii. Vă aştept şi la anul. Vom simplifica însă turneul şi vom comprima timpul de desfăşurare“, a anunţat managerul Lake View Center, Adriana Strutinsky.

LADANYI, MAI BOGAT CU 18.000 EURO. Tacul de Aur l-a făcut mai bogat pe Ladayni cu 18.000 euro: câte 3.000 de euro pentru cele două etape câştigate, câte 1.000 de euro pentru cele două finale câştigate (prima etapă şi a 3-a etapă), şi 10.000 euro obţinuţi după victoria din Marea Finală. „La scorul de 20-20 (n.r. - finala cu Ovidiu Cristea, câştigată cu 21-20) m-am gândit că dacă nu va închide masa, atunci voi câştiga. A fost un an foarte bun pentru mine, cel mai bun de când joc biliard. Cu banii câştigaţi poate îmi voi deschide acel club de biliard pe care mi-l doresc“, a precizat Ladanyi. Deşi a fost la un singur frame de marele premiu, Ovidiu Cristea a mărturisit că a rămas totuşi cu multe satisfacţii. „Am rămas după acest turneu cu o dorinţă foarte mare de a juca din nou biliard. Sper ca într-o zi să-mi pot lua revanşa. Am câştigat a doua sesiune (n.r.: 12-7 pentru Cristea), dar, din păcate, nu am reuşit să câştig şi meciul“, a spus Cristea. Podiumul Marii Finale a fost completat de Ciprian Gândac, jucătorul stabilit în Spania fiind printre puţinii care l-au învins în acest an pe Ladanyi. „Nu sunt dezamăgit de locul 3. Aşa este mereu la turnee. Ineori câştigi, alteori pierzi. Cred că oboseala şi-a spus însă cuvântul în meciul cu Ovidiu Cristea (n.r.: 7-11 în meciul care a decis al doilea finalist) pentru că după partida cu Andreja Klasovic, ocupantul locului 4 (n.r. - câştigată cu 11-10 de Gândac, după ce a fost condus cu 10-6!), nu am avut decât 40 de minute de pauză. A fost cel mai important turneu organizat în România şi mulţumesc organizatorilor că au făcut posibil acest lucru“, a precizat Gândac.