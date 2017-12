Tăcut în faţa instanţei

Curtea de Apel Constanţa a judecat, ieri, recursul formulat de Marius Corcodel, de 23 ani, din localitatea constănţeană Tortoman, împotriva sentinţei judecătoreşti prin care a fost condamnat la trei ani cu executare pentru ultraj contra bunelor moravuri, vătămare corporală, violare de domiciliu, ameninţare, distrugere şi tulburare de posesie. Tânărul nu a declarat nimic în faţa instanţei, preferând să se folosească de dreptul la tăcere. Avocatul a cerut achitarea lui Corcodel pe motiv că tatăl său, Neagu Corcodel, cel care l-a acuzat în faţa anchetatorilor că şi-a terorizat familia cu bătăi şi scandaluri zilnice, şi-ar fi retras plângerea. În plus, apărătorul a afirmat că tânărul stă de un an după gratii şi că ar vrea să meargă acasă pentru a ajuta la creşterea copiilor săi. În final, Marius Corcodel a spus că lasă la aprecierea instanţei pedeapsa care urmează să i se aplice. Potrivit procurorilor, în noaptea de 24 spre 25 septembrie 2009, individul şi-a bătut concubina şi a obligat-o să-i bea urina! Această umilinţă incredibilă nu i s-a părut de ajuns individului care, fără să ia în seamă lacrimile disperate ale tinerei, a dus-o pe aceasta în grajdul din curtea casei şi a încercat să o forţeze să întreţină raporturi sexuale orale cu... un cal. Tânăra, care era însărcinată în două luni, s-a opus, în ciuda loviturilor încasate şi, în cele din urmă, Corcodel a lăsat-o în pace. Îngrozitoarea poveste a ajuns la urechile poliţiştilor după ce tatăl suspectului, sătul să tot îndure bătăile pe care fiul i le administra, a reclamat la Poliţie toate abuzurile comise de acesta. Aşa au aflat poliţiştii că Marius Corcodel şi-a terorizat sistematic întreaga familie, aducându-i în pragul disperării pe cei care trăiau sub acelaşi acoperiş cu el. Oamenii legii spun că individul obişnuia să se îmbete şi, odată ajuns acasă, să-şi ia la pumni tatăl, mama, concubina şi fratele, pe care îi dădea apoi afară din locuinţă, lăsându-i să doarmă sub cerul liber sau pe la vecini. Procurorii spun că lui Marius Corcodel nu-i păsa că scandalurile se petreceau chiar sub ochii copilului său, în vârstă de doi ani. Mai mult, tânărul este acuzat că, în aprilie 2009, l-a bătut cu bestialitate pe Gheorghe Andrei, o cunoştinţă de-a concubinei lui Corcodel, în casa căruia femeia se ascunsese de frica „soţului”, în urma unui scandal