Tadici nu va mai antrena echipa naţională!

Înfrîngerea din faţa Franţei a iscat un adevărat scandal în handbalul românesc. Vechiul conflict dintre unele jucătoare nemulţumite de tratamentul aplicat de Gheroghe Tadici a ieşit, din nou, la iveală, iar vicepreşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Petru Paleu, l-a atac dur pe selecţioner. „Ţi-ai bătut joc de aceste fete şi ai făcut un rahat la Olimpiadă. Tadici a avut o echipă de aur şi nu a reuşit nimic. Dacă îşi dădea el demisia cîştigam meciul cu Franţa. În ultimii doi ani Tadici nu a făcut altceva decît să se certe cu Braşovul. Le-ai vorbit fetelor ca un ordinar. Eşti un cioban. Tadici, mai bine ai rămîne în China de tot”, a spus Paleu. La toate acestea se adaugă declaraţia preşedintelui FRH, Cristian Gaţu, care a afirmat că nu i se va mai prelungi contractul lui Tadici, care expiră de 31 august. „Sînt atît de supărat şi nu înţeleg ce se întîmplă. Pot doar să spun că Tadici nu şi-a îndeplinit obiectivul, iar eu nu am motive să i se prelungească înţelegerea”, a explicat Gaţu. Tadici a răspuns tuturor acuzaţiilor afirmînd că îi pare rău că a calificat echipa României la Jocurile Olimpice. Legat de acuzaţiile pe care unele handbaliste le-au făcut în presa din România, Tadici a afirmat că sînt inventate: „Nu cred că au spus asta, sînt inventate de ziarişti. Ele sunt fete de aur şi le mulţumesc totuşi celor care au fost implicaţi în fenomen, pentru că acesta e pînă la urmă cel mai bun ciclu olimpic. Nu cred că se poate pune problema de tensiuni între mine şi jucătoare, mai ales că am fost reconfirmat în funcţie în luna iunie, cu elogii”. Selecţionerul a vorbit şi despre meciul pierdut cu Franţa pentru locurile 5-8: „Pentru cei care au văzut meciul cu Franţa este inexplicabil cum de am pierdut, iar acelaşi lucru îl pot spune şi despre mine, nu pot să înţeleg. La 24-19 pentru noi nu credeam sub nicio formă că vom mai pierde meciul, avînd în vedere experienţa jucătoarelor pe care le antrenez”. În cei aproximativ trei ani şi jumătate, Tadici a obţinut cu naţionala medalia de argint la Campionatul Mondial din 2005, locul 4 în 2007 şi calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing. Obiectivul selecţionerului la Beijing a fost clasarea în primele trei locuri şi, implicit, cîştigarea unei medalii.

Elena Frîncu: „Am văzut doi oameni care nu ştiu să piardă”

Fosta glorie a handbalului feminin românesc şi actualul director al Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa, Elena Frîncu s-a arătat dezgustată de scandalul iscat, afirmînd că se simte umilită. „Mă simt umilită că fac parte din această echipă şi pentru că am plecat la drum cu un obiectiv de mare performanţă şi nu l-am îndeplinit. Din păcate fetele nu s-au adunat, au acţionat individual şi într-un joc de echipă nu se poate aşa ceva. Se simte că pe undeva în decursul pregătirii au apărut scurt circuite. Rămîne să le aşteptăm marţi la aeroport ca să ne uităm la partea plină a paharului”, a explicat Frîncu, care a condamnat şi schimbul dur de replici dintre Tadici şi Paleu. „Am văzut puţin din acest scandal. Nu sînt absolut de acord cu el. Este un comportament al unor oameni care nu ştiu să piardă”, a încheiat Frîncu.