Tadici, surprins de atmosfera din Sala Sporturilor

Deşi echipa sa a pierdut, duminică, la Constanţa, 26-30 (10-14), managerul general al HC Zalău, Gheorghe Tadici, s-a arătat încîntat de atmosfera întîlnită în Sala Sporturilor, unde publicul a purtat Tomisul spre o victorie importantă. „Cred că publicul constănţean a urmărit un spectacol agreabil. Am rămas surprins de numărul mare de spectatori. Este frumos la Constanţa şi acest public merită să aibă o echipă de cupe europene, lucru de care nu mă îndoiesc că Tomisul va reuşi să îl îndeplinească în acest an”, a spus Tadici la sfîrşitul partidei. Fostul selecţioner al echipei naţionale de handbal feminin a vorbit şi despre planurile sale la Zalău, echipă la care a revenit în vara anului trecut după ce timp de doi ani a antrenat campioana României, Oltchim Rm. Vîlcea. „Eu am început reconstrucţia la această echipă pentru a şaptea oară. Este cea mai tînără formaţie din Liga Naţională şi avem mult de muncă. În ultimii doi ani, au plecat şapte jucătoare de la noi şi este foarte greu de acoperit acest gol. În acest an avem obiectiv locurile 9-11 şi desigur ne propunem ca în doi ani să intrăm în primele cinci, pentru o eventuală participare în cupele europene. În ceea ce priveşte meciul, Tomis a cîştigat pe merit, a arătat că are o bună pregătire. Oricum cred că la Tomis şi investiţiile sînt de trei-patru ori mai mari decît la noi. Am fost dezamăgit în prima repriză de greşelile tehnice de nivel de junioare ale jucătoarelor mele. În repriza a doua am fost satisfăcut de primele 25 de minute, dar experianţa Doinei Lupu s-a văzut în faţa acestor fete şi sigur că Tomisul s-a desprins. Au cîştigat pe merit”, a încheiat Tadici.