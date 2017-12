Tagma sacului fără fund

Cunosc un individ care mănâncă cu două mâini în acelaşi timp. În calitatea sa de miliardar neprihănit, cum îi place să i se spună, înghite tot. Precizez, tot ce este pe de-a moaca. În cazul hămesitului, pofta de mâncare este stimulată dublu activ de factorul mocangeală. În primul rând, îi creşte apetitul, ajungând la parametri de cloacă. Mocangeala îi transmite o stare de spirit deosebită. Într-o astfel de ipostază, hămesitul este mult mai destins, ceea ce îl ajută foarte mult în privinţa digestiei. Se simte liber din punctul de vedere al selecţiei meniului. Nu mai este obligat să stea încorsetat între anumite bariere sociologice sau de bună cuviinţă. Mocangeala favorizează fluxul spiritului de libertate autentică. Pe la diverse sindrofii, unde mocangeala este în floare, miliardarul neprihănit bagă în el cu o voluptate greu de descris. Aşa cum face şi individul care mănâncă cu două mâini. Ăla de sus. Îmi amintesc, de pildă, de un cârnăţar feroce. În faţa lui, indiferent de starea de monolit în care se află, nu rezista nicio tavă cu gustări. Individul mânca totul la grămadă. Cu o dexteritate greu de egalat, îşi umplea farfuria până la refuz cu tot ce se găsea pe masă. Descriu fără exagerare: savarină, pulpă de pui dezosată, îngheţată, sarmale cu frişcă, doi mititei cu zaţ de cafea, pişcoturi cu muştar, varză călită, ecler, două perişoare, o mandarină cu cârnaţi de porc. Totul, cum să zic, din abundenţă. Aţi văzut vreodată cum mănâncă un hămesit? Timp de câteva secunde, hămesitul se concentrează asupra farfuriei. Unii o răstoarnă, cu toate cele enunţate mai sus, direct pe gât. Sunt şi specimene care înghit pe rând fiecare preparat în parte. Nu într-o ordine firească, pentru că nu are cum, ci de-a valma. Ca în căruţa lui Tănase. Până nu devorează tot, uneori, cu repetiţie, nu se lasă. Când bagă în el ca într-un spital de urgenţă, că tot urmează astea să se desfiinţeze, produce un zgomot specific momentului aflat în derulare. Ştiţi cum face porcul care-şi bagă frecvent capul în troacă? Doar cei cu ureche muzicală pot defini pe îndelete acest susur nepereche. Omul care mănâncă tot timpul cu două mâini are mişcări necontrolate. Au fost situaţii când toată lumea credea că nu mai are aer. Din cauza debandadei create, au fost cazuri când, în loc de un triferment, i-au aruncat individului un colac de salvare în braţe… Când e rost de mocangeală, hămesitul este primul la plăcinte. Dacă îl laşi în faţă, este în stare să le halească pe toate. Omul care mănâncă tot timpul cu două mâini visa să se facă dirijor. În cele din urmă, a optat pentru statutul de profitor. E la obiect. Persistă imaginea celui care aruncă totul în gură ca într-un malaxor. Mestecă puţin şi înghite totul repede. De fapt, după cum am mai spus, hăpăie. Hămesitul are o metodă unică de a se îmbuiba. Nu-i curge nici măcar o firimitură din gură, atât de perfecţionat este la proba halit pe de-a moaca. Hămesitul face parte din tagma sacului fără fund.