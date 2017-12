“Taine” şi „Warganism” vor deschide concertul „Napalm Death”

„Taine” şi „Warganism” sînt cele două trupe româneşti care vor cînta în deschiderea concertului pe care trupa „Napalm Death” îl va susţine în România pe 12 ianuarie în clubul „Becker Brau” din capitală. Cu prilejul concertului din România, rockerii de la „Napalm Death” vor promova cel mai nou album al trupei, intitulat „Time Waits For No Slave”. „Napalm Death” este o trupă de grindcore -death metal fondată în satul Meriden de lîngă Birmingham, Anglia, în anul 1981, de către Nicholas Bullen şi Miles Ratledge. Pe lîngă titlul de creatori ai genului grindcore, membrii trupei se mai pot lăuda şi cu un record înscris în Guinness World Records - „Cea mai scurtă piesă compusă vreodată”, „You Suffer”, care are doar 1,316 secunde şi singurul său vers este „You suffer, but why?”. „Napalm Death” a lansat LP-ul de debut intitulat „Scum”, în 1987. Printre cei mai înfocaţi susţinători ai celor de la „Napalm Death” se numără DJ-ul de la Radio One BBC - John Peel, care a difuzat foarte des piesa „You Suffer”. Biletele pentru concert au fost puse în vînzare în reţeauna magazinelor Diverta şi online, pe site-ul www.ticketpoint.ro, la preţul de 60 de lei. Concertul este organizat de Soundcheck şi Bring The Noise.