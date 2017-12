„Take, Ianke şi Cadîr”, succes „reeditat” într-o nouă distribuţie

La trei ani de la cea mai recentă reprezentaţie a capodoperei lui Victor Ioan Popa, „Take, Ianke şi Cadîr”, o pledoarie pentru iubire şi convieţuire multietnică - prietenia dintre cei trei negustori, un creştin, un evreu şi un turc, fiind memorabilă - cu maeştrii Gheorghe Dinică, Radu Beligan şi Marin Moraru în distribuţie, publicul constănţean a fost surprins din nou într-un mod plăcut. Inedita distribuţie: Doru Ana - Take, Nicolae Urs - Ianke şi Ioan Gyuri Pascu - Cadîr, cărora li s-au alăturat Mircea Rusu, Maria Junghietu, Ioana Ancea şi Andrei Roşu, dar şi replicile antologice ale celor trei negustori din Bârlad care îşi împart clientela au fost primite cu entuziasm de către publicul prezent, marţi seară, în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor. „Publicul a fost, ca de obicei, minunat, cald, dornic de a vedea un spectacol care are o oarecare notorietate. Probabil că au fost curioşi să vadă şi să revadă titlul”, a spus Mircea Rusu, cel care l-a redat pe nesuferitul... ovrei Ilie, numit şi Iţic.

Un rol predestinat. Pentru Nicolae Urs, rolul mucalitului evreu Ianke, care ajunge să-şi dea fiica, Anca, lui Ionel, băiatul vecinului său creştin, Take - în jurul iubirii „interzise” dintre cei doi se construieşte întreaga acţiune a piesei - pare să-i fie predestinat. „E o mare asemănare cu realitatea, în sensul în care, acum 30 de ani, când m-am dus să o peţesc pe soţia mea care este din Bârlad, ce putea să îmi arate decât locul unde au fost casele lui Take, Ianke şi Cadîr?! Ştiam în principiu despre piesa lui Victor Ioan Popa, dar nu amănunte, astfel încât m-am apucat să o citesc. Şi mi-a plăcut atât de mult încât mi-am spus: „Nu-mi doresc altceva la bătrâneţe decât să joc rolul lui Ianke”. Şi încă o similitudine: eu am două fete, ca Ianke, iar ginerele meu, cu totul întâmplător, este născut în Podeni, aşa cum zice în piesă: „băiatul lui Take din Podeni”. Şi încă ceva: într-o zi, când veneam de la repetiţie şi citisem textul acela în care aflam că fata mea e însărcinată, fiica mea mi-a întins o hârtie: rezultatul de la ecografie. Atunci am plâns şi acasă, de-adevăratelea, când am aflat vestea şi mi-am spus că nimic nu este întâmplător”, a mărturisit, vădit emoţionat, Nicolae Urs.

Despre „istoria” piesei, cu noua sa distribuţie, a vorbit regizorul şi interpretul lui Take, Doru Ana: „Odată cu dispariţia maestrului Dinică, ne-am gândit să continuăm, într-un fel, această capodoperă a comediei româneşti şi a fost şi un fel de concurenţă, să nu ne-o ia alţii înainte. E şi un omagiu adus celorlalte mari distribuţii din istoria acestei piesei începând cu Ion Finteşteanu, Giugaru, Marcel Anghelescu, Ştefan Ciubotăraşu, Jules Cazaban, Ion Manta, iar mai recent, Marin Moraru, Radu Beligan şi Gheorghe Dinică. Pentru noi este şi o bucurie că am ajuns la vârsta la care putem să jucăm în acest spectacol. E şi un omagiu adus lui Victor Ioan Popa, pentru că, poate puţină lume ştie, această piesă, la premieră, în perioada interbelică, a fost un mare insucces”.