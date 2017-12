Grupul britanic Take That a realizat cele mai mari încasări din istorie la o serie de concerte pe aceeaşi arenă, după ce a adunat peste 38 de milioane de lire sterline în urma cele opt show-uri susţinute în iunie şi iulie pe stadionul Wembley din Londra. Numărul total de spectatori la cele opt concerte a fost de 623.737, ceea ce reprezintă, de asemenea, un record. Până la Take That, cele mai mari încasări la o serie de concerte pe aceeaşi arenă le realizase americanul Bruce Springsteen, cu circa 24 milioane de lire sterline la zece spectacole pe Giants Stadium din New Jersey, în 2003. Turneul trupei Take That din Marea Britanie, care a cuprins 29 de concerte, cu încasări de 129,2 milioane de euro şi la care au venit 1,8 milioane de fani, a fost primul după 15 ani la care a participat şi Robbie Williams, care a revenit în trupă, anul trecut.

Trupa Take That a mai doborât recent un record, cel al vânzărilor realizate de un disc în prima săptămână de la lansarea pe piaţă. Noul disc al grupului, intitulat ”Progress”, s-a vândut în aproape 520.000 de exemplare, performanţă unică în muzica mondială din ultimii 13 ani. Precedentul album care depăşise 500.000 de unităţi vândute în prima săptămână de la apariţie datează din 1997, se intitulează ”Be Here Now” şi aparţine unei alte trupe britanice, Oasis, cu 663.000 de unităţi. ”Progress”, al şaselea album de studio al grupului Take That, este primul lansat de la revenirea lui Robbie Williams alături de Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald şi Jason Orange.