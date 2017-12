Talentul de a spune istoria prin imagini (l)

Reporter: De ce aţi abordat acest subiect tocmai acum?

Alexandru Solomon: Pentru că acum mi-a atras atenţia România Liberă, cum în timp nişte voci de la radio au ajuns să aibă o asemenea influenţă socială, politică. Este un film despre această putere, una putere imaginară, pentru că Ceauşescu şi Securitatea îşi imaginau că este mai puternică decît este şi că poate să-l influenţeze pe Reagan, pe Bush, pe ascultătorii din ţară. Îşi imaginau că România Liberă poate să se substituie curajului cetăţenilor sau, mă rog, lipsei lor de curaj sau că poate să dărîme regimul ceauşist, ceea ce iarăşi era o fantasmă.

Rep.: Este şi un război al aşteptărilor?

A.S. Da, este un război al percepţiilor şi probabil că şi cei de la radio, redactorii românii, aveau o percepţie cumva nu falsă, dar..... despre România de atunci.

Rep.: Şi cu filmul dumneavoastră anterior aţi ales o temă istorică. Cum se dezvoltă acest simţ al istoriei la un cineast, pentru că sînt foarte puţini cei care aleg şi au curajul să se detaşeze de fostul regim?

A.S. Eu tot spun că este vorba tot despre prezent, pentru că noi trăim cu confuziile pe care le moştenim dintr-un trecut nerezolvat, dintr-un trecut căruia nu i s-a pus punct, nu s-au stabilit vinovaţii, sînt o grămadă de mistere, dosarele apar cu ţîrîita. Nu este un trecut care s-a pus în raft şi am terminat cu el. Pe de altă parte, are avantajul că avem o distanţă faţă de ceea ce se întîmplă astăzi la ştiri şi cumva povestea mea are deja un început şi un sfîrşit sau poţi să îi găseşti un început şi un sfîrşit. M-am limitat a spune povestea Europei Libere între cutremurul din `77 şi Revoluţie. Mi s-a părut că aceasta este perioada cea mai intensă şi cea mai tumultoasă, între un seism geofizic şi anii cei mai grei, în care Europa Liberă a avut rolul cel mai puternic.