Talentul de a spune istoria prin imagini (ll)

Reporter: Cît timp aţi filmat?

Alexandru Solomon: Cam o sută de ore de filmare plus cele 20 de ore de arhivă, plus cele multe ore de înregistrări audio. Am făcut interviuri cu mult mai mulţi oameni decît apar în film. Am dublul numărului de oameni şi, din păcate, lipsesc persoane importante din radio, dar dacă îi cuprinzi pe toţi, la un moment dat, oamenii se pierd în prea multe figuri. Am căutat ca spectatorul să poată să îi identifice pe oameni, fiecare cu povestea lui.

Rep: Toate aceste mărturii pe care le-aţi adunat, cum aţi reuşit să îi faceţi pe oameni să se obişnuiască cu aparatul de filmat? Pentru că sînt nişte jurnalişti care nu întotdeauna se simt în largul lor să fie intervievaţi.

A.S. I-am cunoscut cu multă vreme înainte. Nu am apărut aşa din senin cu o cameră să îi filmez. Am corespondat, am ţinut legătura şi apoi interviurile erau pregătite. Ei ştiau cam ce o să-i întreb, eu ştiam cam ce o să-mi răspundă, chestie de pregătire şi de răbdare.

Rep: Cum aţi găsit echilibrul acestui film? L-aţi găsit de la început sau pe parcurs, dat fiind că aţi lucrat la el o perioadă destul de mare, patru ani?

A.S. Am văzut filmul treptat. S-a definit treptat în capul meu un început şi un sfîrşit. Filmul în sine s-a construit la montaj. Ştiam ce vreau în linii generale, dar cel mai mult s-a construit la montaj. Am şi montat foarte mult, aproape patru luni. A fost un proces destul de anevoios. Ca şi în cazul altor filme, m-am simţit epuizat la un moment dat. Ţi se pare tot timpul imperfect şi trebuie oricum să-i dai drumul pentru că este gata.

Rep. Din toate filmele dumneavoastră pe care le-am văzut, acesta mi se pare cel mai matur, mai vibrant. Aş vrea să ştiu dacă aţi pornit la drum poate ca o altfel de persoană şi pe parcus aţi evoluat alături de film?

A.S. E greu de spus. Personal nu conştientizez să mă fi schimbat în vreun fel. Principala mea preocupare a fost să fac filmul şi m-am gîndit destul de puţin la mine. Cumva am simţit că învăţ să povestesc mai bine. Cam acesta este cîştigul! Faţă de “Marele Jaf Comunist” sau alte filme am evoluat în sensul acesta, că ştiu să povestesc mai bine, că îmi găsesc singur mai uşor punctele slabe.

Rep. Pentru că acest film a fost bine promovat şi a avut un impact mai mare la public decît precedentele producţii, credeţi că a reuşit să schimbe percepţia oamenilor faţă de dumneavoastră ca cineast? Mi se pare că sînteţi foarte curajos abordînd acest subiect şi aş vrea să ştiu cum vi s-a părut reacţia publicului?

A.S. Ştiu că filmul emoţionează şi că ţine publicul în scaun pînă la sfîrşit. Nu îmi imaginez o să schimb lumea cu acest film, dar în orice caz într-un fel am spus ceea ce aveam pe suflet şi pentru mine lumea aceasta în care trăim este mai respirabilă datorită acestui film. Şi ceea ce este important pentru mine este că oameni care habar nu aveau despre acea perioadă sau despre acest subiect pricep tot felul de lucruri despre ţara în care trăim, înţeleg de ce arată ea aşa, acum. Pentru că în trecut, în urmă cu 17-20 de ani se întîmplau lucrurile despre care vorbeşte filmul meu.

Rep. În ultima vreme s-au realizat filme care au propus o serie de subiecte din vechiul regim şi chiar am putea vorbi despre o frescă cinematografică a acelor timpuri. De ce credeţi că cineaştii au ales astfel de subiecte?

A.S. În anii `90, lumea era încă foarte pătimaşă şi a făcut mult rău pentru că se săturase de comunism înainte însă să priceapă ce este cu el. Valul acesta de filme realizate în ultimii trei, patru ani, care au atîta succes în străinătate sînt mai detaşate. În acelaşi timp este vorba şi despre tinereţea cineaştilor. Cred că au ajuns într-un moment în care vor să spună povestea formării lor, a copilăriei, tinereţii lor. În fond dacă ne gîndim, majoritatea acestor filme – “4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile”, “Hîrtia va fi albastră”, “A fost sau n-a fost”, “Cum mi-am petrecut sfîrştiul lumii”– sînt toate filme despre tinereţe şi adolescenţă sub comunism. Sînt filme autobiografice, în mare. Cred că cel puţin în literatură este un trend care a apărut chiar înainte de noul val al cinematografiei. Sînt o serie de prozatori tineri care vorbesc cu obiectivitate despre regimul proaspăt încheiat.