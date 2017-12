Tâlhar lăsat liber

Valentin Pantilimon, de 21 ani, din comuna brăileană Victoria, a fost condamnat, săptămâna trecută, la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru tâlhărie. În plus, Judecătoria Constanţa a decis ca tânărul să aibă termen de încercare de cinci ani, perioadă în care nu are voie să încalce legea penală, în caz contrar riscând să facă puşcărie. Potrivit actului de inculpare, bărbatul este acuzat că, pe 21 mai 2010, a tâlhărit o tânără, pe b-dul Al. Lăpuşneanu din Constanţa. Oamenii legii spun că Valentin Pantilimon şi-a pândit victima, pe Mihaela Andreea Paraipan, şi, când a găsit un moment prielnic, s-a apropiat de ea, i-a smuls poşeta şi a luat-o la fugă. Tânăra tâlhărită a apelat linia unică 112 şi a cerut ajutorul poliţiştilor. Oamenii legii l-au prins în scurt timp pe Valentin Pantilimon şi au reuşit să recupereze telefonul mobil marca Nokia 6300 pe care victima îl avea în poşetă. Tâlharul a fost arestat preventiv de pe 21 mai 2010 până pe 9 iunie 2010, dată la care a fost pus în libertate cu interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu.