Doi adolescenţi constănţeni judecaţi pentru complicitate la tâlhărie au fost condamnaţi, vineri, la muncă în folosul comunităţii. Judecătoria Constanţa a decis ca, timp de un an, Marian Bocăneală, de 16 ani şi Petru Marcel Maftei, de 17 ani, să presteze 50 de ore de activitate neremunerată la Căminul de Bătrâni, câte trei ore pe zi, după terminarea cursurilor şcolare. Alături de ei a fost judecat şi Vasile Adrian Drumea, din localitatea constănţeană Lumina, cel care i-a convins pe Bocăneală şi Maftei să îl ajute la comiterea tâlhăriei. Drumea a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, având un termen de încercare de patru ani, perioadă în care nu are voie să încalce legea penală, în caz contrar riscând să ajungă după gratii. Sentinţa nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, în februarie anul trecut, cei trei au atacat o femeie pe bulevardul Tomis, din Constanţa, căreia i-au smuls geanta din mână. Ţipetele victimei, Elis Muzdaba, de 23 ani, au fost auzite de o echipă mixtă formată dintr-un agent de poliţie şi un jandarm, care a pornit în urmărirea tâlharilor. Drumea a fost prins primul, ulterior fiind capturaţi şi ceilalţi doi, asupra cărora au fost găsite telefoanele mobile ale femeii jefuite.