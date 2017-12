Tâlhăriţi de mascaţi după un scenariu pus la cale chiar de... victime

16:27:55 / 04 Ianuarie 2014

esti tantalau amice. wp e cea mai folosita aplicatie la nivel mondial. ca tu si altii din romania aia idioata sunteti cu 50 ani in urma nu e vina nimanui. presupun ca voi nici de Insta nu ati auzit! sondajele sunt facute in orasele mari pt ca aia cat de c

esti tantalau amice. wp e cea mai folosita aplicatie la nivel mondial. ca tu si altii din romania aia idioata sunteti cu 50 ani in urma nu e vina nimanui. presupun ca voi nici de Insta nu ati auzit! sondajele sunt facute in orasele mari pt ca aia cat de cat mai au habar de ce apare nou pe piata. pe cand tu din Cuca macaii habar n-ai pe ce lume esti, vii si spui ca Wp e naspa :)) ce s-ar alege de lumea asta daca cei ca tine ar fi intervievati? :)) eu folosesc wp de 2 ani cand tu abia descopereai fb ..! ;)