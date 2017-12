Talpeş: Politicieni importanţi vor fi „victime” ale Dosariadei

Senatorul independent Ioan Talpeş a lansat ieri, la Constanţa, Grupul de Iniţiativă pentru formarea Uniunii Populare Social Creştine (UP). El a declarat, într-o conferinţă de presă, că a optat pentru înfiinţarea unei noi formaţiuni politice care să asigure un punct de plecare pentru polul creştin democraţiei româneşti, pentru că nu este mulţumit de ceea ce se întîmplă în partidele care au încercat pînă acum să constituie acest pol. Deşi anunţase iniţial că doreşte să se înscrie într-un partid popular deja existent, Talpeş a renunţat la această idee după criticile care i-au fost aduse de ţărănişti şi pe care le consideră nefondate. De asemenea, el crede că democraţii nu sînt încă hotărîţi, dacă sînt social democraţi sau populari. El a arătat că principalele atuuri ale noii formaţiuni politice sînt programele de guvernare pe termen lung, aplicarea principiului subsidiarităţii în interiorul partidului. Talpeş a declarat că, pentru un an, persoanele care vor fi desemnate să conducă filialele UP vor face acest lucru din funcţii interimare, urmînd ca apoi să fie organizat un congres pentru alegerea conducerii partidului, prin vot. „Vrem ca principiul subsidiarităţii să fie aplicat încă de la început. Nu vrem ca acest partid să fie format la iniţiativa unui grup de la Bucureşti, la care să adere ulterior persoane din teritoriu. Vrem să se organizeze structurile din teritoriu pentru ca apoi să se realizeze structurile centrale”, a declarat Talpeş.

În cadrul conferinţei de presă, senatorul a mai afirmat că, în perioada imediat următoare, mai mulţi oameni politici importanţi vor fi pomeniţi în scandalul dosarelor de securitate. „O să aveţi surprize penibile cînd vor ieşi în faţă politicieni importanţi cu dosare de securitate”, a declarat Talpeş, fost şef al Serviciilor de Informaţii Externe. El a mai afirmat că persoanele care şi-au distrus dosarele pe suport de hîrtie nu ar trebui să stea liniştite, în condiţiile în care acele dosare au fost înregistrate pe microfilme, iar microfilmele sînt redate pe „jackete”, obiecte care reţin mai multe microfilme.