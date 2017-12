Ţambal trist, c-aşa-i place lu’ Băsescu

Păi ce ne facem, fraţii mei, că din doi am rămas trei? Din împăratu’ Iulian şi regele Florin, cel din urmă dus la groapă cu car alegoric, car de televiziune şi o căruţă de curioşi, ne-am trezit acum cu împăratu’ Iulian, regele rromilor din Românica, Daniel Cioabă, şi regele internaţional al rromilor, Dorin Cioabă. Păcat că nu erau mai mulţi, s-avem şi regele galactic şi interplanetar şi universal. Of, of. Zi grea şi pentru jandarmi, care au avut de manageriat un cortegiu de dosare penale adunate pe străzile din Sibiu, unde avu loc înmormântarea/încoronarea. Zi grea şi pentru Băsescu, cu o zi în urmă, care a trebuit să zboare cu elicopterul pentru a vărsa o lacrimă electorală lângă sicriul de import al regelui mort şi să joace rolul „celui de-al doilea tată” pentru noii regi, crezând că lumea a uitat de „ţiganca împuţită”. Dar, din câte se pare, dacă moare o personalitate, rromii nu se mai spală şi nici n-ascultă muzică de jale. Aşadar, „ţigancă împuţită” o fi fost un fel de „condoleanţele mele, stimată jurnalistă”. Of, of. Cel mai trist părea să fie Dorin, regele internaţional, pentru care a fost nevoie de o coroană hand-made, improvizată peste noapte din bani de aur, destul de fadă faţă de accesoriile mezinului Daniel, demne de-un adevărat rege autointitulat care este el. Ca un fapt divers, la casa lui Cioabă, văzut de publicaţiile străine drept „cel care a şcolarizat rromii”, s-au strâns şi colectorii de datorii, îngrijoraţi că nu-şi mai recuperează banii împrumutaţi defunctului şi pregătiţi să ia aparatul de aer condiţionat al coşciugului şi să-l vândă la fier vechi.