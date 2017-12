Tânăr îmbătat şi ucis în bătaie de colegii de pahar

I-au dat de băut, iar în momentul în care au considerat că nu se mai poate apăra, l-au scos afară din bar şi l-au bătut cu bestialitate. Din cauza rănilor grave suferite, victima a murit după câteva ore, pe patul de spital. Incidentul a avut loc, joi seară, în centrul satului Mireasa. Rudele victimei - Adrian Cucu, de 24 de ani -spun că la mijloc a fost o răzbunare. „În urmă cu un an, el a mai avut un conflict cu aceiaşi indivizi. Era în acelaşi bar, iar la un moment dat unul dintre ei l-a chemat afară să îi spună ceva. Atunci şi-a dat seama că este ceva dubios la mijloc şi a reuşit să se apere. Aseară (n.r. - joi seară), Adrian m-a sunat pe la 23.00 şi mi-a spus să vin repede în centru pentru că simţise că urma să păţească ceva. Eu doar ce ajunsesem acasă de la animale. Am ajuns acolo în doar cinci minute, dar era prea târziu. L-am găsit căzut pe marginea drumului, într-o baltă de sânge. Am chemat un prieten cu o maşină şi am plecat spre Constanţa să îl ducem la spital şi am sunat şi la 112. Respira, dar nu putea să vorbească. Avea multe lovituri la cap. La ieşirea din Mihail Kogălniceanu, ne-am întâlnit cu ambulanţa. Când l-au pus pe targă a încetat să mai respire, iar medicii au reuşit să îl resusciteze abia după 20 de minute“, a declarat unul dintre cei trei fraţi ai victimei. Adrian Cucu a fost internat în Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, însă, vineri dimineaţă, în jurul orei 7.00, din cauza vătămărilor grave suferite, a decedat.

SUSPECŢII În doar câteva ore, oamenii legii au reuşit să reţină patru persoane bănuite că ar putea fi implicate în oribila crimă. Din declaraţiile şi informaţiile oferite de martori, anchetatorii au stabilit că suspect principal în acest caz este Vasile Drăgoi, de 24 de ani. Un adolescent de 15 ani, din Mireasa, le-a spus oamenilor legii că a văzut cum Drăgoi a ieşit în urma victimei din bar şi cum a bătut-o. După alte câteva ore de investigaţii, anchetatorii au descoperit că adolescentul a omis să precizeze că Drăgoi a avut un complice, respectiv un bărbat de 42 de ani, aflat în primul cerc de suspecţi şi lăsat să plece din lipsă de probe. Dacă iniţial a refuzat să colaboreze, până la urmă Drăgoi le-a povestit anchetatorilor cum au stat lucrurile şi că a fost ajutat de un complice. Acesta din urmă a fost reţinut, după câteva ore de căutări, pe un câmp de la marginea satului. Martorul de 15 ani a susţinut că nu a spus nimic despre cel de-al doilea agresor pentru că i-a fost frică.

LEZIUNI FATALE „Deocamdată, efectuăm cercetări în cauză sub aspectul comiterii infracţiunii de omor calificat. Din primele date ale anchetei a rezultat că victima a fost lovită, probabil, cu pumnii şi picioarele şi, posibil, cu alte obiecte contondente în cursul unui conflict spontan. Avem un cerc de suspecţi şi încă nu am înlăturat toate bănuielile asupra mai multor persoane ce ar putea fi implicate în agresarea victimei. La autopsie, s-a stabilit că victima a murit în urma aspiratului sanguin, ca urmare a mai multor fracturi la nivelul feţei produse prin aplicarea de lovituri cu corpuri dure“, a declarat procurorul de caz, Zafer Sadâc. Localnicii susţin că niciunul dintre tinerii implicaţi în scandal nu era uşă de biserică. „Bătăuşul mai tânăr (n.r. - Drăgoi) fura tot ce îi ieşea în cale, păsări, porci, motorină, tractoare şi maşini. Victima se bătea. După ce bea, căuta scandal. A distrus de câteva ori magazinul şi barul. Îl urmărea şi pe fiul meu de 24 de ani ca să îl bată“, a povestit o săteancă, Maria Sima.