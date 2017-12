Tânăr supraponderal, refuzat la îmbarcare

O familie franceză venită în SUA pentru un tratament medical pentru fiul lor afirmă că a fost împiedicată, la Chicago, să ia avionul pentru a se întoarce acasă, compania British Airways (BA) considerând că fiul este prea gras. Kevin Chenais, de 22 de ani, are aproape 230 de kilograme, din cauza unei dereglări hormonale pentru care a venit să se trateze timp de un an şi jumătate la Mayo Clinic din Chicago. Mama lui era pe punctul de a izbucni în plâns atunci când a descris problemele fiului ei pentru postul local al CBS. ”Acuzăm British Airways pentru că ne-a lăsat acolo, în aeroport”, a declarat Christina Chenais. ”Dacă au putut să îl aducă cu această problemă până aici la clasa economic, exista o modalitate de a-l aduce înapoi la clasa economic, pentru ca el să îşi urmeze tratamentul medical”, a explicat femeia. Caroline Titmuss, o purtătoare de cuvânt a British Airways, a asigurat că ”serviciul clienţi s-a străduit să găsească o soluţie şi a explorat toate pistele”. ”Din nefericire, s-a dovedit imposibil de primit pasagerul în deplină siguranţă şi noi am propus familiei rambursarea biletului integral”, a adăugat aceasta. Purtătoarea de cuvânt a mai precizat că transportatorul nu şi-a schimbat politica între momentul în care familia a ajuns în SUA şi momentul în care trebuia să plece.

”Sunt sigur că multe persoane grase ca mine sau mai grase nu pot călători pentru că au aceeaşi problemă”, a declarat Kevin Chenais, care se deplasează în scaun motorizat şi are nevoie în permanenţă de oxigen şi supraveghere medicală. Familia a petrecut o săptămână într-un hotel pe aeroportul din Chicago, pe care British Airways îl va plăti pentru a încerca să rezolve problema. În lipsă de bani, familia a decis să ia trenul până la New York şi să se întoarcă la bordul pachebotului „Queen Mary“. Familia Chenais a contactat consulatul Franţei în urmă cu zece zile. ”Primul pas pentru noi era să înţelegem situaţia. Ulterior, consulatul a încercat o mediere cu British Airways, dar compania aeriană a rămas fermă, invocând o problemă de securitate”, a explicat o purtătoare de cuvânt. ”BA ne-a spus că piloţii avioanelor au ultimul cuvânt. Consulatul a recomandat familiei doi avocaţi”, a adăugat aceasta.