Tânără răpită

Părinţii unei adolescente de 14 ani au intrat în alertă, sâmbătă, după ce fata lor ar fi fost răpită de pe strada Grănicerului, din Constanţa, acolo unde locuiesc. Ei spun că fiica lor, Ghiulsefa Tair, îşi conducea o prietenă, când, dintr-un autoturism Audi, de culoare neagră, parcat la colţul străzii, au coborât trei indivizi care au urcat-o cu forţa în maşină. Prietena fetei i-a anunţat familia, care a depus o plângere la Secţia 2 Poliţie Constanţa. Părinţii fetei au încercat să afle unde a fost dusă fiica lor. Ei spun că cel care le-a luat fata ar fi Mert Devriş, un adolescent de 17 ani care locuieşte în Piaţa Chiliei şi care ar vrea să o ia de nevastă. „În ultimele două luni am tot primit vorbă de la părinţii băiatului, prin diferite persoane, că o vor pe fata mea. Eu le-am spus că nu o dau pentru că este prea mică, însă ieri (n.r. - sâmbătă) au venit patru indivizi într-o maşină neagră, au tras-o de păr şi au plecat cu ea”, a declarat Mustafa Tair, tatăl adolescentei. Acesta susţine că, sâmbătă seara, a aflat că fiica lui ar fi ţinută într-o casă din localitatea Poiana. „M-am dus la Poiana, pentru că am aflat că de acolo este şoferul autoturismului şi am reuşit să iau legătura telefonic cu fata mea. Se auzea perfect că cineva îi şopteşte fiicei mele ce să spună. Fata mi-a zis că vrea să rămână acolo, iar apoi a închis”, a adăugat tatăl adolescentei răpite.

DECLARAŢII CONTRADICTORII Familia Tair se teme că Devriş ar putea să profite de Ghiulsefa Tair. La locuinţa băiatului din Piaţa Chiliei, suspectat de părinţi că le-a răpit fiica, era mare veselie. Muzica se auzea de la colţul străzii, iar casa era plină de lume. Întrebaţi dacă au răpit o adolescentă, oamenii au negat cu vehemenţă. „Totul este o neînţelegere. Cei doi au fost aseară la un suc, iar apoi fata s-a întors la familia ei. Mai mult nu vreau să comentez”, a declarat una dintre rudele lui Devriş. O altă rudă a ieşit în stradă şi a spus: ”Am fost cu toţii de acord, ne-am înţeles acum, gata!”. Poliţiştii Secţiei 2, dar şi poliţiştii Secţiei 1 au deschis o anchetă în acest caz pentru găsirea minorei, dar şi pentru stabilirea condiţiilor în care aceasta a dispărut.