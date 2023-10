Tânără recuperată de salvamontiști, după ce a căzut într-o râpă din Masivul Ceahlău

O tânără, care a căzut într-o râpă adâncă de 13 metri din Masivul Ceahlău, a fost salvată, duminică seară, de salvamontiști.

A fost o intervenție extrem de dificilă, atât din cauza zonei cât și din cauza fracturilor extrem de grave suferite de fată.

Salvatorii au avut nevoie de 6 ore pentru a scoate victima și a o aduce la ambulanță.

”A căzut de la 12-13 metri, s-a rostogolit și s-a lovit de o lespede și atunci au cedat colul femural și bazinul. Băieții ăștia ai mei sunt supraoameni. Norocul a fost că victima are vreo 60 și ceva de kilograme și am urcat-o, după care am coborât-o în Lacul Roșu. A fost un șoc post-traumatic serios", a precizat Raul Papalicef, șeful Serviciului Salvamont Neamț.