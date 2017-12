Tânără sechestrată de propriul unchi

Poliţiştii din Năvodari au avut parte, la sfârşitul săptămânii trecute, de două cazuri care, dacă nu le-au descreţit frunţile, cel puţin au bifat încă o căsuţă în lista de situaţii incredibile întâlnite în carieră. În primul scenariu, poliţiştii au cercetat corecţia aplicată de un bărbat propriei sale nepoate... Povestea a început vinerea trecută, când un apel primit prin linia unică 112 i-a pus pe jar pe oamenii legii. Persoana care a cerut ajutorul autorităţilor le-a spus poliţiştilor că o tânără este agresată de un bărbat. În momentul în care au ajuns la imobilul indicat de apelantă, în jurul orei 20.00, poliţiştii au găsit o fată de 27 de ani, legată de mâini şi de picioare. Luat la întrebări, proprietarul casei le-a explicat poliţiştilor că tânăra este chiar nepoata lui şi că, în urmă cu două ore, o prinsese în curtea lui în timp ce încerca să-i fure găinile. Nu a bătut-o, dar a vrut să îi dea o lecţie de neuitat... Pedeapsa gândită de unchiul tinerei nu a amuzat absolut deloc autorităţile. Ba dimpotrivă... Bărbatul, Aurel D., de 52 de ani, a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 29 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de lipsire de libertate. Totodată, poliţiştii au descoperit că martora care sunase la 112 era chiar sora victimei, cel mai probabil venită să o ajute la prinderea găinilor...

AICI SUNT BANII... Mergând pe principiul „Aici sunt banii dumneavoastră!“, doi bărbaţi din Năvodari s-au hotărât probabil să-şi recupereze de pe domeniul public contribuţiile la bugetul local... În cele din urmă s-au ales cu dosare penale, după ce au încercat să fure componentele metalice ale unei fântâni arteziene din oraşul Năvodari. Poliţiştii din localitate spun că „afaceriştii” sunt Gheorghe C., de 52 ani, şi George C., de 42 ani, ambii din localitate. Sâmbăta trecută, suspecţii au „atacat” o fântână arteziană din oraş şi au plecat cu mai multe componente din bronz pe care aveau de gând să le vândă la un centru de colectare a fierului vechi. Bărbaţii au fost prinşi la scurt timp de poliţiştii care, pentru iniţiativa originală, le-au întocmit dosare penale sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat. Prejudiciul a fost estimat la 600 de lei.