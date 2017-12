Tanc de buzunar

iRobot, un robot mic, foarte uşor, care ajută soldaţii să aibă o viziune de ansamblu în cadrul unei misiuni, fără a fi descoperiţi, a fost lansat de 110 FirstLook. Acesta este dotat cu două braţe ce îl ajută să se poată ridica şi să evite micile obstacole sau să urce scări de 20 de centimetri înălţime. Dotat şi cu o cameră video care oferă o imagine de 360 de grade, robotul poate transmite aceste imagini către un ecran cu touchscreen, ce se montează pe încheietura mâinii, care are şi rol de operator al unităţii de control. Robotul are dimensiunile de 26 centimetri lungime, 23 centimetri lăţime şi zece centimetri înălţime şi cântăreşte sub 2,5 kilograme. Acesta poate evita obstacole de 20 de centimetri, poate rezista la o cădere de la o înălţime de aproximativ cinci metri, poate sta sub apă până la o adâncime de un metru şi poate atinge viteza de 5,5 kilometri pe oră.

Pe lângă echipamentul video montat pe micul robot, există şi un echipament audio, care va ajuta soldaţii să asculte ceea ce se întâmplă în jurul robotului, dar şi să poată trimite mesaje oamenilor de pe câmpul de luptă. Robotul are autonomie de şase ore, în care se poate deplasa oriunde este necesar, dar poate rezista până la zece ore în stare pasivă, în timp de observaţie. Preţul oficial al iRobot nu a fost făcut public, dar se presupune că ar valora circa o sută de dolari, iar FirstLook se crede că are mii de exemplare pregătite pentru a fi livrate.