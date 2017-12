Tania Budi îşi redeschide clubul în oraş

Frumoasa actriţă Tania Budi le-a pregătit petrecăreţilor constănţeni o surpriză de Moş Nicolae. Clubul Luv Lounge din Mamaia, care se află în administrarea sa şi a fratelui ei, Ionuţ Budi, se va redeschide într-un nou sediu în oraş, în zona Dacia, unde va funcţiona în perioada de extrasezon sub numele de Luv Constanţa. Petrecerea de grand-opening este programată pentru seara de 6 decembrie şi se anunţă a fi un eveniment monden deosebit.

Frumoasa vedetă a postat pe internet, în weekend, şi un mesaj, alături de o poză foarte sexy, prin care îi anunţă pe constănţeni că distracţia la malul mării va fi produsă „la scară industrială” în noul sediu Luv Constanţa. „Vă atrag atenţia cu o poză, dar mesajul este altul. În special pentru constănţeni. Am intrat în linie dreaptă cu cel mai important proiect al meu şi al fratelui meu la Constanţa. Din 6 decembrie. LuV in the City!”, a scris Tania Budi pe contul ei de Facebook, lângă poza postată.