Tânjind după Vila Lac 3, Iohannis se mută în curtea lui Băsescu

Nu sub același acoperiș, dar în aceeași curte. Așa vor locui Traian Băsescu și Klaus Iohannis din 21 decembrie. Noul chiriaș va aștepta în Vila Lac 2 ca Băsescu să elibereze reședința prezidențială. După încheierea mandatului, Băsescu are la dispoziţie, conform legii, 60 de zile pentru a părăsi Vila Lac 3. Guvernul i-a dat posibilitatea lui Iohannis să aleagă între cele două vile, însă acesta a decis să o folosească pe cea în care locuiește actualul președinte. Locul unde va sta temporar noul preşedinte are şi o saună, dar şi o luxoasă piscină interioară. Clădirea Vilei Lac 2 are o suprafaţă de două mii de metri pătraţi şi un teren de 30.000 metri pătraţi. Casa a fost deja pregătită de Regia Protocolului de Stat. Pe ultima sută de metri s-au făcut mici retuşuri în dormitorul prezidenţial, unde exista un pat mult prea mic pentru înălţimea şefului statului. Iohannis a cerut, înainte de a se muta în zonă, să aibă o grădină unde să poată cultiva trandafiri, pasiune pe care o are de peste 20 de ani. Vila Lac 3 are o suprafaţă de 1.045 mp, un teren de tenis de 684 mp şi un patinoar de 308 mp, ponton, remiză pentru bărci şi e o adevărată fortăreaţă. Vestea că Iohannis îi va lua locul lui Băsescu la reşedinţa prezidenţială i-a dezamăgit pe mulţi. Cât despre președintele încă în funcție, ziariștii au aflat că are deja pregătit un birou nou-nouț lângă cel al Elenei Udrea.