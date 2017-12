Ţapinarii: „Toate cîntecele de dragoste sînt pentru fostele prietene”

Chiar dacă Adi Tănase şi Cosmin Covei, cei doi componenţi ai trupei „Ţapinarii”, nu sînt mereu pe prima pagină a ziarelor mondene, formaţia „Ţapinarii” are publicul său, care vine la fiecare concert şi care îi cumpără albumele. În exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, Adi şi Cosmin au acceptat să vorbească despre muzica pe care o promovează, despre planurile trupei, dar şi despre viaţa personală.

Reporter: De unde vă inspiraţi atunci cînd compuneţi?

Cosmiin Covei: Ne ispirăm de la... fostele prietene. Toate cîntecele de dragoste ale formaţiei „Ţapinarii” sînt pentru fostele prietene. O muză trebuie să fie fosta mea prietenă, pentru a ieşi un cîntec bun.

Adrian Tănase: Din viaţa de zi cu zi...nu ştiu. Stau la mine în cameră, iau chitara şi încerc să compun.

Rep: De ce nu scrieţi despre actualele prietene?

C.C: Cred că ar fi echivalent cu ceea ce face „Direcţia 5”...

Rep: Ce planuri are trupa „Ţapinarii”?

C.C: Trupa va merge într-un turneu, apoi ne-am dori să avem o rubrică TV. Ne dorim foarte mult să se vîndă bine cel mai recent disc al nostru, „7 păcate răscumpărate”. Anul acesta, am împlinit şapte ani şi...nu ştiu, poate că în 2010 vom face şi un „Best of”.

Rep: Cum vă vedeţi peste zece ani?

C.C: Ca şi acum, doar că vom fi mai graşi, mai bătrîni, eu fără niciun pic de păr... Dar destul de incisivi şi eu cred că vom mai avea ceva de spus.

Rep: Ce părere aveţi despre trupele care fac playback?

C.C: Degeaba vreau eu să o fac acum pe deşteptul, dar... este pleonasm a cînta live. Cred că este nevoie şi de balerini în ţara asta, am văzut că nu le merge prea bine la Opera Română şi atunci... Dar este treaba lor.

A.T: La televiziune, de multe ori, eşti obligat să faci playback. Şi noi am fost puşi în situaţii similare, ne întrebau cum cîntăm, pe negativ sau pozitiv şi cînd răspunsul era nu, erau foarte miraţi. Dar ce să spun, unii vor să obosească mai puţin şi să cîştige mai mult, alţii nu au talent sau voce, asta e...

Rep: Ce părere aveţi despre cîntăreţii de manele?

C.C: Aceştia măcar cîntă, sînt OK. Eu am ceva cu cei care se apucă peste noapte de cîntat. Maneliştii cîntă şi bravo lor, „pun” voce acolo pe orchestră, eu nu am nimic cu ei, am ceva cu cei care se duc şi se bronzează şi apoi se apucă de muzică.

Rep: Cînd veţi reveni la Constanţa?

A.T: Nu se ştie încă, este posibil să revin eu cu „Semne”, un proiect al meu, o trupă de rock. Cu „Ţapinarii”, cred că vom reveni în toamnă.

Rep: Ce este, de fapt, proiectul „Semne”?

A.T: Trupa „Semne” este un proiect pe care l-am început anul trecut, mi-am adunat cîţiva prieteni vechi. Piesele sînt compuse, în principal, de mine, sînt mulţumit cum... sună. Muzica este semnată de toţi componenţii grupului „Semne”, iar textele, de Adrian Tănase. Am avut, deja, cîteva concerte la care au venit mulţi oameni, vom merge mai departe, vom scoate un album. „Semne” este altceva decît „Ţapinarii”, este felul meu de spune „vreau rock”. Rep: Este greu să te împarţi între două trupe?

A.T: Nu mi-e greu să împac cele două trupe, pentru că eu altceva nu fac. Am fost jurnalist 11 ani şi am lucrat în foarte multe locuri, dar la un moment dat, am zis stop! Fac numai muzică, pentru că asta vreau să fac, pînă la sfîrşitul zilelor.

Rep: Cum împăcaţi viaţa de familie cu cea de artist?

C.C: Eu o împac bine... Prietenei mele îi place ceea ce fac, mă susţine, este OK. Dar cînd ne-am cunoscut, nu ştia că fac parte dintr-o formaţie, pentru că noi nu prea apărem la televizor decît dacă avem ceva de spus... Pe noi nu ne vezi în revistele „de scandal” şi nu spun acest lucru cu regret, îl spun cu mîndrie.

Rep: Cosmin, te gîndeşti la căsătorie?

C.C: Probabil...

Rep: Aveţi un mesaj pentru fanii din Constanţa?

C.C: Să creadă, în continuare, în noi. Să încerce să asculte pe toată lumea şi să aleagă ce este mai bun de la fiecare. Trebuie să dea o şansă fiecăruia, poate şi cei care fac muzică dance au meritele lor.

A.T: Fanii din Constanţa sînt la fel cu cei din toată ţara, nişte copii inteligenţi şi frumoşi, de care sîntem foarte mîndri. Cred că sîntem una dintre puţinele trupe care sînt mîndre de fanii lor.