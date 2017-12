Ţara cu cel mai mare număr de fumători din lume

Rusia are cel mai mare număr de fumători din lume, indică un raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) prezentat, ieri, Ministerului rus pentru Sănătate Publică şi Dezvoltare Socială. “Consumul mare de tutun este observat în toate categoriile sociale, indiferent de vârstă sau sex, ceea ce reprezintă o gravă ameninţare pentru sănătatea ruşilor”, a afirmat Iuri Voronin, ministrul adjunct al Sănătăţii. Potrivit unui sondaj realizat de OMS în 2009, peste 60% din bărbaţii ruşi sunt fumători, procentul în rândul femeilor fiind de 22%. În total, Rusia are aproape 44 milioane de fumători, ceea ce înseamnă 40% din populaţia ţării. Conform datelor Ministerului Sănătăţii, 17% din decesele din Rusia au legătură cu consumul de tutun. În fiecare an, în Rusia mor din cauza fumatului 400.000 de oameni.

Autorităţile ruse intenţionează ca, în decurs de cinci ani, să scadă procentul fumătorilor de la 40% la 25%. În acest sens vor fi luate mai multe măsuri, precum interzicerea fumatului în locurile publice, interzicerea reclamelor la ţigări, creşterea accizelor la tutun. În luna octombrie, premierul rus, Vladimir Putin, le-a cerut membrilor Guvernului său să se lase de fumat şi să fie astfel un exemplu pentru cetăţenii ţării.