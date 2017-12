Ţara di vină

Curat lucru! „Alţii” (nu cei de la Putere) sunt de vină pentru tot ce se întâmplă în ţara asta! Sunt de vină pentru că economia merge prost. Sunt de vină pentru că încă mai suntem în recesiune deşi TOATĂ lumea a ieşit din criză. Sunt de vină pentru că agricultura e în faliment. Etc., etc... În fine, sunt de vină şi pentru că lui Boc îi cade părul. Pentru fiece neplăcere/dezastru/calamitate se găseşte cineva care să fie declarat vinovat, cu singura menţiune că NU poate fi împricinat „marele” partid - balon PDL. Există explicaţii... Portocaliii nu sunt la Putere „decât” de şapte ani. Timp în care nu au avut timp „decât” să îşi pună oameni în funcţiile cheie în TOATE instituţiile statului. Aşadar, PDL controlează, practic, instituţional, Armata, Poliţia, Procuratura, Jandarmeria, Magistratura etc... Singurele pe care nu le controlează sunt Parlamentul (în sensul că li se opune public Opoziţia) şi presa. Motiv pentru care cele două sunt declarate obsesiv „duşmani ai poporului”. Urmând algoritmii ilogici care stau la baza elucubraţiilor pedeliste, cei care ar putea fi de vină pentru tot ce se întâmplă rău în ţara controlată de portocalii sunt, pe rând, PSD, PNL, sindicaliştii, profesorii, funcţionarii, medicii, pensionarii şi, la nevoie, nou-născuţii. În caz de restrişte, pentru semnăturile lui Boc, puse pe documente întocmite de el însuşi, de vină ar putea fi soarele şi, de ce nu, universul, pe care le mână de la spate „serviciile”.

Până se găsesc noi vinovaţi, „Să trăiţi ghiocei!”