Ţara în care şase oameni deţin cât alte 13 milioane

Cei mai bogaţi şase cetăţeni britanici au la dispoziţie echivalentul averii adunate de categoria celor mai săraci locuitori, respectiv 13 milioane de suflete, potrivit The Guardian. Specialiştii care au elaborat studii pe marginea inegalităţii sociale din Regatul Unit au ajuns la o concluzie şocantă atunci când este exprimată în numere. Doar şase oameni, primii din topul celor mai bogaţi din ţară, au o avere cumulată care se ridică până la 39,4 miliarde de lire sterline, conform analizei realizate de Equity Trust. Aceştia compară suma cu averea adunată de 13 milioane de oameni aflaţi în coada listei. Cei şase miliardari vizaţi sunt: fraţii Gopichand şi Srichand Hinduja, de origine indiană, care deţin afaceri în domeniul bancar şi al autoturismelor (12.8 miliarde de lire sterline); Sir James Ratcliffe de la compania de substanţe chimice Ineos (9.2 miliarde de lire sterline); Michael Platt, cu 6,1 miliarde de lire sterline; fraţii David şi Simon Reuben, fiecare având o avere netă de 5,7 miliarde de lire sterline. Estimările sunt bazate pe rapoartele Forbes şi Credit Suisse. La polul opus, statisticile indică 13 milioane de locuitori ai Marii Britanii care trăiesc într-o sărăcie lucie. Dintre aceştia, se pare că aproximativ 4 milioane au un nivel de trai cu peste 50% mai jos de pragul sărăciei, iar 1,5 milioane nu au niciun fel de mijloace materiale. Rezultatele studiului sunt o dovadă în plus a inegalităţii extreme dintre oameni în ceea ce priveşte averea posedată. „Economia britanică asigură miliarde pentru câţiva şi sărăcie pentru milioane. Lipsa banilor este o realitate tristă cu care se confruntă milioane de oameni Crăciunul acesta”, a comentat Dr. Wanda Wyporska, directorul executiv al Equity Trust. Aceasta a subliniat cât de periculoasă e de fapt situaţia, întrucât un număr atât de restrâns de persoane are la degetul mic o asemenea putere economică şi nu numai.