Țară în criză, caut premier apolitic!

16:34:58 / 10 Noiembrie 2015

pdl bau bau

Sa reusit.Klaus si Basisti au reusit.A fost nevoie de o catStrofa ...pt a darama tot ce au reusit cei ce au fost la referendumul care la demis pe t basinosu si guvernul mafiot boc basescu.Victor a reusit un lucru extaraordinar reusind sa refaca moralul si increderea unei nati care a fost ingenuncheata de pdl nou pnl.Sau rugat oamenii lui klaus santa sa se intample ceva pt ascoTe oameni in strada.sa se intample o nenorocire dupa care sau catarat pe cadavre sa ceara demisia lui Victor.Sau infiltrat intre manifestanti cu pancarde care cereau demisia .....mult visata alui Victor.Sa nu credeti ca daca SantKlaus are in sfarsit guvernul sau o sa mai vedeti voi bugetari si medici si prof cresteri de salariii pe care Victor deja le luase.Astia nu va vor da nimic .facem pariu.