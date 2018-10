Țara lui papură.vodă@facebook.com

Majorarea salariilor în sectorul bugetar este o măsură populistă, nejustificată, care dă încă o lovitură mediului de afaceri, a declarat, luni secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pârvan, citat de agerpres.ro - „Măririle nu le comentăm. Sunt necesare, nenecesare... nu poate să spună nimeni că o majorare de salariu nu este benefică pentru oameni, dar hai să nu mai facem asta în mod populist, fără nicio fundamentare, fără criterii, fără niciun fel de obligaţii suplimentare în sectorul bugetar! De cealaltă parte, fiecare manager, fiecare contribuabil constată că tot trebuie să se învoiască, să se ducă să scoată nu ştiu ce certificat, să ia nu ştiu ce adeverinţă, să se ducă la tribunal şi aşa mai departe. Practic, instituţiile publice nu funcţionează cu nimic mai bine odată cu creşterea salariilor“. El a subliniat că în România NU se mai fac investiții publice, pentru că toți banii se duc pe salarii. De anul trecut și până acum, salariile din sectorul public au crescut cu 24%, iar cele din mediul privat - doar cu 11%; asta a generat o migrație puternică a forței de muncă. „Mi se pare chiar rațională o înghețare a lefurilor bugetarilor. Deja a încetinit creșterea economică, iar prognozele pentru 2019 nu mai sunt optimiste. E OK să vrei să dai salarii mai mari, dar trebuie să și poți face asta“, a conchis Pârvan. În context, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, în week-end, că se lucrează la creșterea salariului minim pe economie, de la finalul anului, dar și la diferențierea lefurilor în funcție de studii sau vechime (de peste 15 ani). Înainte de asta, senatorul PNL Florin Cîțu anunțase, pe pagina sa de Facebook, că Guvernul vine cu măsuri de austeritate în 2019, precum înghețarea salariilor, conform unui document transmis Comisiei Europene. Ulterior, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a punctat că scrisoarea în cauză este una publică și este doar o posibilă variantă de lucru - „Există şi o propunere de aplicare a legii salarizării până în 2020, în loc de 2022“. Pe de altă parte, președintele Consiliului IMM (CNIPMMR), Florin Jianu, avertizează că nu s-a majorat niciodată salariul minim când mai erau doar două luni dintr-un an - „Asta ne arată că, de fapt, Guvernul nu mai are bani și, în consecință, transferă responsabilitatea și costurile pe umerii mediului privat. Este inadmisibil, într-o democrație consolidată, ca nici măcar să nu se mai mimeze dialogul social. Ministrul Muncii anunță în week-end, pe Facebook, lucruri care afectează întreaga economie, fără dialog cu partenerii sociali... E profund neprofesionist. Măsura, arbitrară și nefundamentată economic, are consecințe uriașe asupra angajatorilor și angajaților“. Conform legii, salariul minim este stabilit prin vot în Consiliul Național Tripartit (Executiv plus patronate/sindicate). Evident, n-a convocat nimeni acest consiliu. România.