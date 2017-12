Ţara unde nu există McDonald's

Islanda, ţara insulară nordică aflată între Atlanticul de Nord şi Oceanul Arctic, şi-a închis toate resturantele McDonald's, nu are cazinouri şi nici cafenele Starbucks, şi tot aici locuitorii îşi încuie rar casele şi maşinile. Islanda este o ţară insulară nordică aflată între Atlanticul de Nord şi Oceanul Arctic şi s-a aflat sub suveranitate daneză până la 1 decembrie 1918, scrie Mediafax. Ţara a contemplat falimentul cu opt ani în urmă, dar şi-a revenit spectaculos şi, cu toate că nu face parte din Uniunea Europeană, are o soliditate economică foarte bună (creştere economică de 3,5% şi şomaj de 4%). Islanda nu are niciun local McDonalds. Toate au fost închise în timpul crizei din 2009 şi nu s-au mai deschis. De asemenea, nu există cazinouri, Starbucks, nici autostradă sau armată, potrivit economistului Magnús Sveinn Helgason.