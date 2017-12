Târg de produse bio

Event Expert şi Bioma Agro Ecology Co, în colaborare cu Primăria Eforie, organizează în perioada 25 - 27 iunie 2010 expoziţia cu vânzare de produse ecologice - „BioFair 2010 - Eforie Nord”, într-o locaţie acoperită din incinta Portului Ana Yacht Club. „Târgul este organizat pentru prima oară la Eforie, însă sper ca organizarea acestei expoziţii cu vânzare să devină o permanenţă. Cu această ocazie, sper ca oamenii să înveţe să mănânce ceva mai natural pentru că suntem asaltaţi de E-uri variate care ne otrăvesc organismul încetul cu încetul”, a declarat primarul staţiunii Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Expozanţii propun persoanelor interesate o tematică generoasă de produse, care cuprinde: alimente bio şi produse tradiţionale, suplimente nutritive naturale, vitamine; dulciuri, băuturi, siropuri şi produse dietetice; produse apicole, uleiuri naturale, tincturi şi extracte din plante, plante medicinale; cosmetice, produse de îngrijire personală, echipamente şi aparatură pentru estetică şi îngrijire corporală, centre de diagnostic şi tratament naturist, centre de medicină tradiţională, remedii naturale, tehnici de relaxare şi meditaţie, masaj (cu demonstraţii); produse şi servicii care înfrumuseţează viaţa: artizanat, bijuterii şi body art, inputuri autorizate pentru agricultura ecologică, detergenţi şi soluţii bio pentru casă şi ambalaje ecologice. „Avem produse naturale 100%, atât alimentare cât şi nealimentare. Am venit la Eforie pentru că avem o tradiţie în organizarea unor alte târguri şi am constatat că aici nu s-au mai organizat târguri cu o astfel de tematică şi nu într-o locaţie atât de bună, pe malul mării. Vrem să devină o permanenţă şi eventual să-l organizăm, dacă nu de două ori pe sezon, atunci măcar o dată şi bine”, a declarat organizatorul evenimentului, Carmen Bucata.