Târgul „Back to School“, Ediţia a II-a

Noul an şcolar 2015 - 2016 se apropie, iar micuţul tău trebuie să fie pregătit cu cele mai cool rechizite şcolare. În perioada 11-13 septembrie 2015, la Maritimo Shopping Center are loc cea de a II-a ediţie a Târgului „Back to School“, organizat de Kool Media.

Şi în acest an, târgul este împărțit în două secțiuni: Rechizite Școlare și Educaţie & Extra-curriculare. Astfel, în cadrul standului de rechizite şi papetărie - Novanis, amplasat în zona Info Desk, poţi achiziţiona - începând de luni şi până duminică - ghiozdane, caiete, penare şi multe alte articole necesare unui nou an şcolar reuşit.

De asemenea, în perioada 11-13 septembrie, părinţii pot afla informaţii şi oferte educaţionale din partea grădiniţelor, centrelor afterschool, școlilor de dans şi alte activităţi de dezvoltare personală pentru pitici.

Printre expozanţi se numără firme cu renume: Cambridge School of Constanţa, Hello Teddy, Trupa de teatru JOY, Şcoala de Dans „Master Dance“, Neuron English, Centrul Cultural Turc „Yunus Emre“, Grădiniţa „Mini London“, English Kids & Teens - centru de limbi străine pentru copii și adolescenți, Novanis, Centrul Educațional “Colibri”, Cămara cu Merinde, Grădiniţa „Santa Maria del Mar“.

Toți copiii se vor bucura de multe surprize puse la dispoziţie de expozanţi:

- Vouchere cu lecții gratuite

- Ateliere de creație

- Ateliere culinare.

Şi în acest an, o parte din taxa de participare plătită de expozanţi va fi direcționată către organizația non-profit „Dăruieşte Aripi“, ce se implică în mod activ în sprijinirea copiilor bolnavi de cancer de la Centrul „Focus“ din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa.

De asemenea, în cadrul standului „Dăruiește Aripi“, copiii sunt invitați să participe la ateliere de creație, unde vor învăța noi lucruri creative, cum ar fi origami, creație de bijuterii și multe altele. Atelierele sunt realizate sâmbătă și duminică, de la 11.00 și 17.00.

Organizaţia „Dăruiește Aripi“ în parteneriat cu SC KOOL MEDIA & ADVERTISING SRL-D îi invită pe constănțeni să se alăture campaniei de reconstrucție și modernizare a secției de Terapie Intensivă Neonatală și a Compartimentului de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

În acest an, cei mici vor primi şi sfaturi despre „pacheţelul sănătos“ prin intermediul Taniei Bordianu şi al partenerului Cămara cu Merinde: sâmbătă şi duminică, începând cu ora 18.00. La atelierele culinare, piticii vor descoperi cât de repede şi uşor se poate pregăti „pacheţelul sănătos“ şi cât de bune prietene pot fi fructele şi legumele.

Te așteptăm la cea de a II-a ediţie a Târgului „Back to School“ la Maritimo Shopping Center! Află care sunt cele mai cool tendințe în accesorii școlare și extracurriculare!