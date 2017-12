Târgul „coțcăriilor“. Prețuri mari, intermediari cu duiumul!

12:01:49 / 04 Octombrie 2017

targ scump

Duminica , preturile erau foarte mari ,gogosari 5 lei /kg ,un borcan de gogosari murati 3 kg costa 35 lei , mustul era 8 lei /l , struguri 8 lei / kg etc . Iar daca doreai sa mananci niste pastrama de oaie (berbecut )costa 10 lei / 100 g , paharul de bere 5 -6 lei si multe preturi umflate . Sa nu mai vorbesc de spectacole care una scrie si alta este :ex. trebuia sa cante la ora 20 Laura Lavric si a cantat Veta Biris .Am fost dezamagita de asa zisa ,,Sarbatoarea Recoltei si a Vinului Dobrogean " .