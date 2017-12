Târgul de Crăciun

PRODUSE TRADIŢIONALE Pavilionul Expoziţional Constanţa, situat în staţiunea Mamaia, şi-a deschis larg porţile, sâmbătă, pentru cea de-a patra ediţie a Târgului de Crăciun, unde aproximativ 60 de producători din toate colţurile ţării expun bucate tradiţionale. Târgul, organizat de Fundaţia Fantasio Constanţa, are două secţiuni: cadouri şi bucate de Crăciun, pe care constănţenii au posibilitatea să le cumpere, în fiecare zi, până în 23 decembrie, când târgul îşi închide porţile. De departe, cel mai căutat sector este cel de carne, unde gospodari atât din judeţ, cât şi din ţară, din zone precum Bucovina, Sibiu, Maramureş sau Arad îşi expun şi comercializează preparatele obţinute în propriile gospodării, de la binecunoscutul caltaboş şi delicioasa tobă şi până la murăturile ţinute în bidoane speciale şi pregătite după reţete transmise din generaţie în generaţie şi cunoscute doar de adevăraţii gospodari. „Toate produsele care se pun de obicei pe masa de Crăciun sunt bio şi preparate conform tradiţiei bucovinene. Avem caltaboş, lebăr, tobă, cârnaţi, fleică şi piept de porc, toate fierte în zeamă de varză şi apoi afumate”, a declarat Lucia Păsăilă, venită tocmai din zona Rădăuţiului, aflată pentru prima dată la un târg constănţean.

SACRIFICAREA LUI „GHIŢĂ” Şi, pentru ca spiritul Crăciunului să fie cât mai dulce, un loc aparte îl au comercianţii de dulciuri, care au venit cu diverse prăjituri, care i-au ispitit pe constănţeni cu produse pregătite în casă: halva, salam de biscuţi, ciocolată de casă, caramele, nuci. Pe de altă parte, la această ediţie a târgului nu au fost uitaţi nici amatorii de cadouri, care îşi pot cumpăra decoraţiuni de Crăciun, jucării, bijuterii, haine şi cadouri speciale. Şi, pentru că sărbătoarea Crăciunului la români este strâns legată de sărbătoarea Ignatului, organizatorii au pus la cale, pe platoul din lateralul Pavilionului, un ritual de sacrificare a unui porc, tocmai pentru ca vizitatorii târgului să poată vedea, pe viu, tradiţia care se păstrează la români încă din cele mai vechi timpuri. Cum înjunghierea tradiţională este de ceva vreme interzisă de UE, „Ghiţă”, provenit de la o fermă din satul Aliman, nu a fost sacrificat la propriu în faţa vizitatorilor târgului. El a fost asomat, potrivit normelor comunitare, la fermă, iar celelalte proceduri - pârlirea, curăţarea şi tranşarea - au avut loc în faţa Pavilionului Expoziţional. După ce porcul a fost pârlit şi frecat cu sare, tocmai pentru ca şoriciul să fie mai fraged, carcasa lui de 120 de kilograme a fost lăsată la înăbuşit, sub o pătură. De aici a început bucuria copiilor, care au fost invitaţi să încalece porcul, o altă tradiţie românească. A urmat tranşarea animalului de către maeştri măcelari, după care, toţi cei care au fost de faţă au fost poftiţi la pomana porcului, unde s-au servit tochitură şi şorici, „udate” din plin cu vin şi ţuică fiartă. La eveniment a participat şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, care a declarat că este pentru prima dată când la un târg de Căciun organizat la Pavilionul Expoziţional se taie un porc, tocmai pentru a evoca pentru cât mai mulţi constănţeni tradiţiile sărbătorii Crăciunului. „Personal, am văzut încă din copilărie cum se taie un porc. Însă, din păcate, copiii din mediul urban nu au mai văzut această datină românească. De aceea, am decis să organizăm un astfel de eveniment, care să reamintească dobrogenilor de obiceiurile străbune. Invit toţi constănţenii şi dobrogenii să cumpere produse tradiţionale de Crăciun 100% româneşti. Acest târg este o continuare a programului CJC „10 oboare”, în care producătorii din mediul rural au spaţii civilizate de desfacere a produselor”, a spus Nicuşor Constantinescu, care a adăugat, pentru amatori, că ceremonialul sacrificării porcului va mai avea loc în zilele de marţi şi joi, de la ora 15.00, precum şi sâmbătă de la ora 11.00.