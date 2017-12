Târgul de Turism, un real succes

Ediţia din acest an a Târgului de Turism al României, organizată la Romexpo, este un adevărat succes, potrivit preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România, Corina Martin. „Este o ediţie foarte bună, numărul vizitatorilor fiind foarte mare. Unul dintre principalele motive ale suucesului îl reprezintă faptul că se regăsesc, în cadrul aceluiaşi eveniment, ofertele agenţiilor de turism, standurile autorităţilor locale, ale hotelierilor, ale ambasadelor de pe teritoriul României etc., vizitatorii având posibilitatea să cuprindă întreaga gamă de oferte”, a spus Corina Martin. Ea a adăugat că, în acest an, ofertele turistice din România sunt mai căutate decât cele din străinătate. „Se caută, în special, discount-urile, dar şi programele speciale oferite de ANAT turiştilor, gen „Înscrieri timpurii”. În ceea ce priveşte destinaţiile din străinătate, primele două locuri sunt ocupate de Turcia şi Germania”, a mai spus preşedintele ANAT. De asemenea, ea s-a arătat încântată de faptul că românii au început să aibă încredere în agenţiile de turism care fac parte din ANAT, acesta fiind un semn că programele derulate de organizaţie au avut efectul scontat.