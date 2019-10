Tăriceanu a căzut de acord cu Orban cu privire la noul guvern. Tomac, nu!

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, marţi, că a ajuns la un acord cu PNL în privinţa cerinţelor ALDE, astfel că formaţiunea politică va decide în forurile statutare susţinerea învestiturii Guvernului condus de Ludovic Orban. Liderul PMP Eugen Tomac a spus că nu a ajuns la un consens cu Orban, deoarece acesta l-a informat că nu va respecta cerinţele PMP, respectiv intrarea la guvernare a PMP şi OUG pe primari în două tururi.

„A doua întâlnire oficială pe care am avut-o în formaţie completă ne-a pemis să finalizam discuţiile pe documentul pe care l-am prezentat la întâlnirea precedentă, cu cele 12 cerinţe pe care noi le-am formulat. Am căzut de acord asupra tuturor, fie că este vorba de formula Guvernului monocolor, fie că este vorba de zonă economică unde am convenit asupra necesităţii unor investiţii. Am discutat şi astăzi am finalizat. Concluzia ca atare este că împreună cu colegii mei ne vom prezenţa în faţă Biroului Permanent Executiv al ALDE unde vom susţine ca Biroul să dea vot în favoarea învestiturii domnului Orban în fruntea viitorului Guvern. Aceasta este propunerea pe care o facem”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, în urma negocierilor purtate cu PNL. Tăriceanu nu a mai pomenit însă nimic despre existența Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, pe care până deunăzi o considera o condiție nenegociabilă.Tăriceanu a adăugat că sunt 25 de parlamentari ALDE care susţin Guvernul, adică „25 de voturi certe“.

PMP nu a ajuns la un consens cu Orban: Vrea guvern monocolor şi fără OUG pe primari în două tururi

Eugen Tomac a declarat, marţi, că nu a ajuns la un consens cu Ludovic Orban, deoarece acesta l-a informat că nu va respecta cerinţele PMP, respectiv intrarea la guvernare a PMP şi OUG pe primari în două tururi. Totodată, Orban l-a anunţat că nu va înfiinţa nici Ministerul pentru relaţia cu Moldova. „A fost o întâlnire scurtă, de un minut. Premierul desemnat ne-a informat că va prezenta un Guvern monocolor. În urmă cu o săptămână acelaşi premier desemnat le-a promis colegilor mei parlamentari că şi PMP va fi la guvernare în cazul în care pică Guvernul Dăncilă. Nu e nicio problemă, este decizia premierului desemnat de a-şi asuma această formulă guvernamentală. Înţeleg că partenerii de ieri ai lui Dragnea, respectiv Tăriceanu, Hunor şi Ponta au condiţionat prezenţa PMP-ului în Guvern. Nu este nicio problemă pentru noi. Eu trebuie să merg să discut cu colegii mei parlamentari, să convoc Colegiul Naţional al partidului, să discutăm despre poziţia pe care PMP trebuie să o adopte”, a spus Eugen Tomac, după negocierile purtate cu PNL.

Liderul PMP a susţinut că Ludovic Orban l-a informat că nu vrea OUG pe alegerea primarilor în două tururi şi nici înfiinţarea Ministerului pentru relaţia cu Moldova, chestiuni fundamentale pentru PMP.