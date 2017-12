Tăriceanu: Alegerile locale vor fi organizate la termen

Premierul Tăriceanu a declarat ieri, din nou, că alegerile locale din acest an vor fi organizate la termen, la încheierea mandatului de patru ani al administraţiei publice locale, la o dată care nu se va suprapune cu sărbătorile de Paşti şi Campionatul European de Fotbal. La 15 februarie, Tăriceanu estima că primul tur al alegerilor locale din acest an va fi organizat, cel mai probabil, la 25 mai, iar al doilea tur de scrutin va avea loc la 8 iunie. Pe de altă parte, el atrage atenţia că adoptarea votului uninominal ar putea duce, în anumite condiţii, la decalarea alegerilor şi organizarea lor simultan, iar Guvernul ia în calcul eventualitatea devansării alegerilor parlamentare. PSD sprijină varianta devansării calendarului alegerilor parlamentare la data desfăşurării celor locale pentru că \"românii s-au săturat de incertitudine, de scandaluri între Palate”, a declarat ieri deputatul PSD Valeriu Zgonea. El este de părere că singura soluţie pentru a ieşi din \"blocajul instituţional\" dintre Palatele Cotroceni şi Victoria rămîne suprapunerea alegerile locale şi parlamentare în vară: “Simplul cetăţean s-a săturat de o guvernare şubredă şi de blocajul în care ne aflăm, nu ştim cine sînt miniştrii, nu ştim ce majoritate există în Parlament. Singura soluţie pentru a ieşi din acest blocaj şi de a nu irosi şi anul 2008 este să suprapunem alegerile locale şi parlamentare în vară. Să avem un nou Guvern, un nou Parlament, să începem un nou ciclu politic”. Zgonea afirmă că, pînă la sfîrşitul lunii, ar putea fi adoptată legea votului uninominal, PSD reconfirmînd sprijinul pentru aprobarea legii. Deputatul consideră că nedevansarea scrutinului parlamentar ar conduce la un blocaj politic şi constituţional, ceea ce va duce la “paralizarea” administraţiei centrale şi locale. La rîndul său, preşedintele UDMR, Marko Bela, a declarat că Uniunea va accepta comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare dacă celelalte partide vor ajunge la această concluzie şi se vor contura garanţii că nu se va intra într-o criză politică şi într-o \"bîlbîială totală\". El a precizat că nu se va putea merge pe termen lung cu un guvern minoritar: \"Dacă nu vom avea garanţii că proiectele Guvernului, iniţiativele Guvernului vor fi votate în Parlament, atunci, bineînţeles că alegerile anticipate ar fi o soluţie mult mai bună decît să ne chinuim încă o jumătate de an fără să reuşim să realizăm deziderate importante din programul de guvernare\". El a reiterat dorinţa Uniunii ca Executivul să reuşească să obţină o susţinere majoritară în Parlament, urmînd ca numai în caz contrar soluţia să fie alegerile anticipate. Întrebat de ce UDMR nu se retrage de la guvernare în condiţiile în care constată că Executivul nu are susţinere în Parlament, Marko a răspuns că această lipsă de susţinere s-a manifestat numai în ultimele săptămîni, menţionînd că orice decizie va fi luată împreună cu partenerii de guvernare, respectiv PNL: \"Dacă ei nu îşi schimbă poziţia şi va trebui să ne chinuim într-o astfel de situaţie, atunci, şi după părerea mea, soluţia ar fi alegerile anticipate\"