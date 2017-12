Tăriceanu aşteaptă rezultatele Parchetului în cazul Orban

Au trecut cinci zile de la accidentul în care a fost implicat ministrul Transporturilor. În tot acest timp s-au făcut supoziţii şi anchete, s-au dat sancţiuni. Cei doi poliţişti din echipajul care s-a deplasat la locul unde a avut loc accidentul produs de ministrul Orban sînt cercetaţi prealabil, din dispoziţia ministrului Internelor, Cristian David. Totodată, ministrul a dispus reducerea drepturilor salariale cu 20%, pe o perioadă de trei luni, în cazul agentului de poliţie din cadrul Dispeceratului Poliţiei capitalei, pentru conduită neprofesionistă. Echipa de control a audiat toţi poliţiştii implicaţi în derularea activităţilor referitoare la evenimentul rutier şi a procedat la verificarea documentelor întocmite de către poliţişti. Pe de altă parte, tatăl fetei care ar fi fost lovită de maşina condusă de ministrul Orban s-a prezentat ieri dimineaţă la Parchetul instanţei supreme, pentru a fi audiat în acest caz. După întîlnirea cu procurorii care se ocupă de acest caz, Gavril Todean a declarat, din nou, că fiica sa nu a fost accidentată de ministrul Transporturilor, ci că a căzut pe gheaţă cu cîteva minute înainte de incident: \"Fata a spus că s-a accidentat în urma căzăturii. Am declarat că nu am nicio implicaţie cu accidentul\". Bărbatul a mai spus că îl ştie pe Orban de la televizor şi a negat că ar fi primit bani de la acesta. Premierul Călin Popescu Tăriceanu a anunţat ieri că aşteaptă rezultatele verificărilor Parchetului în cazul accidentului produs de ministrul Orban, înainte de a se pronunţa pe această temă. \"Altfel, nu aş face decît să dau curs speculaţiilor, zvonurilor şi bîrfelor\", a spus Tăriceanu. Întrebat dacă i-a solicitat sau nu ministrului să demisioneze, premierul a evitat un răspuns clar, precizînd doar că nu are altceva de declarat, restul fiind doar \"bîrfe şi speculaţii\".