Tăriceanu: “Băsescu, un impostor moral, care perseverează în minciună”

În timp ce Traian Băsescu critică “pe sticlă” toată suflarea politică, premierul Călin Popescu Tăriceanu a ales să acorde un interviu unui cotidian central în care îi aruncă mănuşa şefului statului. Prim-ministrul susţine că acţiunile şefului statului sînt la limita Constituţiei şi îl somează să vorbească despre "politica mincinoasă", evocată recent de şeful statului: "Traian Băsescu a vopsit semaforul în verde, ca să poată trece strada şi cînd este roşu (...) L-am auzit recent ameninţînd că va vorbi despre politica mincinoasă. Nu îl rog, ci îl somez să o facă. Pînă acum, singura politică mincinoasă a fost cea pe care a practicat-o". Premierul îl atacă dur pe şeful statului, susţinînd că "perseverează în minciună" şi este într-o situaţie de "impostură morală" cînd vorbeşte despre grupurile de interese. Tăriceanu se referă la atacurile la care a fost supus PNL de către Traian Băsescu, Theodor Stolojan şi Elena Udrea: "Să o luăm cronologic. Grupurile de interese. Este un act de impostură morală să vorbeşti despre astfel de grupuri, dar în acelaşi timp să ai ca subalterni oameni care au făcut sau fac afaceri suspecte pe spinarea statului". Tăriceanu consideră că pentru preşedinte nu mai există reguli de bun simţ, darămite legi, şi că a ieşit de mult din limitele unui om normal. Premierul apreciază că preşedintele a minţit atunci cînd a susţinut că a uitat de situaţia celor doi români reţinuţi în Irak şi neagă ipoteza că l-ar fi demis pe ministrul Afacerilor Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, doar pentru a dovedi că nu a fost informat de acesta despre caz. El se întreabă, totodată, de ce PD nu reacţionează la atacurile la adresa PNL şi, implicit, a unei Alianţe din care şi PD face parte. Primul-ministru a atras atenţia şi asupra faptului că şeful statului nu-şi cunoaşte bine atribuţiile ce-i revin: "Pentru că nu-i mai plac ochii primului-ministru trebuie să forţeze limitele constituţionale? Problema apărută în ultimii doi ani vine din refuzul constant al preşedintelui de a se conforma obligaţiilor cuprinse în fişa postului. Amestecul în politica internă a partidelor, criticarea permanentă a Guvernului, tentativele de imixtiune în politica economică, presiunile asupra sistemului judecătoresc, subordonarea totală a serviciilor de informaţii sînt rezultatele unui sistem de gîndire. Am fost puşi în situaţia de a reciti Constituţia şi de a constata că echilibrul puterilor în stat s-a depreciat. Spre deosebire de alţii, nu am pretenţia că adevărul şi eficienţa sînt monopol personal sau de partid. Însă în general, criticile venite din zona Preşedinţiei nu au vizat îmbunătăţirea unui proiect, ci îmbunătăţirea imaginii unor actori politici". Întrebat despre o posibilă colaborare între PD şi PLD, Tăriceanu a răspuns: "În România condusă de Traian Băsescu, nimic nu este imposibil. Cînd şeful statului se joacă de-a despotul luminat şi dă sfaturi preţioase în stînga şi în dreapta, nu m-ar mira să-l auzim într-o campanie electorală spunînd cine trebuie să ajungă la putere şi cine nu". Premierul a mai apreciat că, de doi ani, România este într-o permanentă campanie electorală pentru Băsescu. El l-a acuzat pe şeful statului de "minciună prin omisiune", care "tot minciună este, oricît balet logic s-ar face pe această temă": "În momentul în care Traian Băsescu omite să spună adevărurile supreme pe care zice că le deţine, omite să prezinte dovezile pe care le invocă şi omite să treacă de la vorbe la fapte, nu face altceva decît să persevereze în minciună. Şi sînt nevoit să apelez iarăşi la evenimente mai vechi şi mai noi, relatate pe larg inclusiv de presă. Am auzit despre "grupurile ilegitime", "atentatul la interesul naţional", "telefoanele ascultate", "stenogramele şedinţelor CSAT", "informările de la SRI" doar în discursurile preşedintelui. Nu este suficient! Ele trebuie să ajungă la Parchet şi, dacă este cazul, în justiţie. Dacă Traian Băsescu deţine dovezi pentru acuzaţii atît de grave, este obligat de lege să le dea mai departe. Iar dacă vorbeşte fără dovezi, doar pentru a poza în primul justiţiar al ţării, atunci avem de-a face cu noi manifestări ale unei campanii electorale care umflă procentele preşedintelui, dar aruncă în ridicol instituţia prezidenţială".