Tăriceanu blochează investiţiile la Constanţa

Plictisit probabil de funcţia de premier, Călin Popescu Tăriceanu reuşeşte, cu fiecare zi ce trece, să surprindă. Criza de la nivel mondial pare să fi afectat neuronii premierului, care propune miniştrilor din Cabinetul său tot felul de ordonanţe, care mai de care mai ciudate. Cum miniştrii sînt mai mult un fel de hopa-mitică, Călin de la Palatul Victoria face ce îl taie capul, conştient fiind că zilele lui sînt numărate cu zîmbetul pe buze de preşedintele Traian Băsescu. Ultima trăsnaie a Guvernului Tăriceanu este, de fapt, o nouă palmă dată investitorilor. În urmă cu aproape două luni, premierul Călin Popescu Tăriceanu „plîngea“ cu lacrimi de corcodil şi spunea că majorarea salariilor profesorilor înseamnă anularea investiţiilor. Prin Ordonanţa 27/2008, intrată în vigoare de la 1 septembrie, Guvernul Tăriceanu a distrus tot ceea ce înseamnă investiţii. Mai exact, este vorba despre o ordonanţă de modificare a Legii amenajării teritoriului şi urbanismului. Prin intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, tot ceea ce înseamnă construcţie se opreşte. Prin actul normativ intrat în vigoare, din vocabularul consilierilor locali dispare expresia Plan Urbanistic de Detaliu (PUD). Conform ordonanţei lui Tăriceanu, orice modificare a vreunei construcţii care nu este prezăzută în Planul Urbanistic General (PUG) nu poate fi făcută decît dacă se modifică Planul Urbanistic Zonal (PUZ). Mai exact, dacă cineva doreşte, de exemplu, să facă o mansardă la un imobil deja construit, pentru a obţine toate avizele necesare, Primăria trebuie să modifice PUZ, nu mai mic de 20 de hectare, adică vreo patru cartiere constănţene! Pentru a modifica un PUZ este nevoie de parcurgerea unor proceduri care nu pot dura mai puţin de doi ani, în care Primăria trebuie să organizeze dezbateri publice, pentru a studia oportunitatea modificării, să organizeze licitaţie pentru realizarea studiului de impact, să angajeze un arhitect care să obţină toate avizele. La cei doi ani se adaugă alte cîteva luni pentru obţinerea avizelor de către proprietar. Primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, consideră total inoportună această ordonanţă, care nu face altceva decît să blocheze investiţiile. „Au venit constănţeni la Primărie cu proiecte gata făcute, fie pentru modificări, fie pentru noi construcţii. Le-am spus că prin intrarea în vigoare a ordonanţei lui Tăriceanu, orice construcţie în Constanţa este oprită. Le-am luat cererile şi, dacă se adună destule pentru o anumită zonă, atunci Primăria, conform noii legislaţii, se apucă de modificat PUZ-ul. Nu putem să cheltuim zeci de milioane de lei pentru că cineva vrea să îşi facă un balcon, chiar dacă are acest drept. Şi pentru ca ordonanţa să fie complet în contradicţie cu ceea ce spune Tăriceanu, că trebuie stimulate învestiţiile, în textul ei este prevăzut şi altceva. Adică, dacă un investitor are un teren pe care vrea să dezvolte o construcţie cu coeficient mai mare de 4, adică să facă un bloc mai mare de 10 etaje, Primăria trebuie să modifice PUG, lucru care ar putea dura cel puţin patru ani. Prin acest act normativ, Călin Popescu Tăriceanu a pus capăt investiţiilor în Constanţa. După cum bine se ştie, oraşul nostru are nevoie şi se bazează pe investiţii cu scop turistic. Odată intrată în vigoare, această ordonanţă blochează tot. Această ordonanţă va ajunge în Parlament, unde cred eu că trebuie respinsă“, a declarat Radu Mazăre. Este de menţionat faptul că, pînă în momentul în care ordonanţa a intrat în vigoare, la nivelul Consiliului Local Municipal Constanţa, 90% din proiectele de hotărîre erau PUD-uri!