Tăriceanu, candidat la prezidenţiale împotriva lui Antonescu

08:15:18 / 27 Februarie 2014

lăsaţi naiba politica

Nu-i de-ajuns că au vândut/furat/exploatat/făcut de râs, ţărişoara asta, toţi aleşii noştrii "iubiţi", acum să ce? să ne înjuram/certăm între noi pentru interesele lor? Credeţi că le pasă ăstora de "omul de rând"... ne folosesc ca pe nişte păpusele abuzând de speranţa omului de mai bine pentru a-şi ridica ei o viluţă, să se mai desfete cu o biencuţă, să mai dea un şpriţ la bliţ... să-şi facă viaţa pentru ei şi celor aproape lor, şi apoi... rămânem noi, ăştia "mulţi şi proşti", pentru a ne certa ca tembelii între noi din cauza jocurilor lor. Nu mai cred în politicienii români, indiferent din partea cărui partid ar veni, schemele/jocurile şi comploturile lor ordinare şi când văd oameni de rând, că duc "războaie" cu alţi oameni de rând, pentru Tăriceni, Baseşti, Antoneşti... mi se pare aşa de lipsit de sens, risipă de energie, când oare au să înţeleagă majoritatea că noi, ăstia de pe plantaţie, nu contăm pentru ei, că nu ne veghează ei interesul, cel cu care te cerţi tu degeaba pentru că vrea să pună ştampila în mod diferit decât tine, te poate ajuta mai mult decât un "partid". Oamenii între ei se ajută, noi între noi, nu ăstia de ne conduc, ăştia... ar trebui executaţi, dar n-o s-o facem că "avem alte legi, ale răbdării şi a înţelegerii chibzuite a lumii", şi mai mult decât un vot şi o speranţă n-ar trebui nimeni să acorde mai mult timp, politicii dezbinatoare din ţara asta. Vrajbă fară rost între cei care în mod normal, n-ar avea nimic de împărţit, noi trebuie să fim uniţi între noi ca oameni, indiferent de unde decizi să pui ştampila, altfel... rămânem răsfiraţi, şi bătaia de joc a oricui care are mijloacele necesare de a ne exploata dorinţele de mai bine, proces care e în plină desfăsurare, dar care poate fi oprit atunci când vom da ura fără rost între noi, pe înţelegere şi ajutor reciproc între masele de oameni marunţi.