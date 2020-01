Tăriceanu critică anticipatele: Premierul să nu-și bată joc

Călin Popescu Tăriceanu îl îndeamnă pe Ludovic Orban, în contextul discuţiilor privind anticipatele, să nu îşi bată joc de eforturile şi sacrificiile depuse de el pentru a obţine o majoritate care să-i învestească Guvernul, deoarece nu îi va fi uşor la guvernare alături de un partid populist (cu referire la USR - n.r.). „Văd că se intensifică discuţia pentru anticipate fără a se explica ce câştigă românii din această aventură. E greu să justifici acest lucru pentru că, de fapt, nu există nici un câştig. Motivaţia că PNL stă bine în sondaje şi ar avea de câştigat din aceste alegeri nu este o motivaţie serioasă. Ce se va întâmpla dacă peste un an un alt partid va sta bine în sondaje? O luăm de la început? Şi facem asta ori de câte ori cercetările sociologice arată schimbări în preferinţele electoratului? Facem la fel şi atunci când Preşedintele Republicii sau primarii scad în sondaje?”, a scris pe pagina sa de Facebook Călin Popescu Tăriceanu.

Cei care promovează discuţia despre anticipate trebuie să răspundă şi la nişte întrebări, precum Ce urmează după alegerile anticipate? Care sunt măsurile pe care vor să le ia atunci, dar nu pot să le ia acum”, mai consideră acesta. Unele zvonuri indică faptul că, de fapt, scopul acestor alegeri anticipate este de a asigura o majoritate care apoi să oprească calendarul de creştere a pensiilor şi salariilor sau să impună un program de austeritate. „O asemenea majoritate ar putea fi alcătuită doar din PNL şi USR. Crede PNL că îi va fi mai uşor la guvernare alături de un partid populist, fără ideologie şi fără experienţă, decât acum când este singur şi are o susţinere rezonabilă în Parlament? Experienţa de a conduce un guvern care nu avea o majoritate în Parlament (după retragerea de către Traian Băsescu a PDL) mă pune în situaţia de a şti cât de dificilă este viaţa Guvernului Orban. Dar îmi amintesc, de asemenea, că atunci, chiar cu o susţinere parlamentară subţire, primul guvern PNL a produs cea mai mare creştere economică de după 1989 şi românii au avut parte de o perioadă de bunăstare. Am avut opţiunea pe care şi actuala putere o are: să negocieze cu toate forţele politice o susţinere pentru proiectele majore”, se mai arată în postare.

Actualul guvern a făcut câţiva paşi importanţi: a trecut bugetul, a modificat ordonanţa 114 care introducea distorsiuni majore în economie de aceea, spune Tăriceanu, în acelaşi fel poate găsi sprijin pentru alegerile locale în două tururi sau reforma pensiilor speciale. „Îl îndemn pe prim-ministrul Orban să nu sacrifice stabilitatea şi creşterea economică a României pentru un scop politic relativ mărunt. Să aibă încredere în Parlament şi în capacitatea noastră de a găsi o cale de mijloc din care cei câştigaţi să fie românii şi nu un partid politic sau altul. De asemenea, îi solicit prim-ministrului să nu îşi bată joc de eforturile şi sacrificiile pe care le-am făcut pentru a obţine o majoritate care să-i învestească guvernul”, mai scrie fostul lider al Senatului.