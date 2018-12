Tăriceanu critică raportul MCV: Nu scrie că DNA a încălcat Constituţia

17:39:20 / 28 Noiembrie 2018

..PDL PNL CIUMA NEAGRĂ .. PERICOL PT DEMOCRAȚIE.

Raportul MCV o rușine . Are dreptate CP TĂRICEANU , că în raport nu este specificată Mizeria in care ne-a BĂGAT PDL PNL CIUMA NEAGRĂ și WC JOHANIS prin susținere abuzurilor grave COMISE de DNA prin PROTOCOALELE SECRETE INTERZISE PRIN LEGE DINTRE SRI și DNA... AICI COMISIA MCV A ÎNCHIS OCHII , comisie care ȘTIA de tot acest SISTEM TICĂLOȘIT PDL PNL CIUMA NEAGRĂ care a reușit să intercepteze peste 6 MILIOANE DE ROMÂNII PRIN mandate de siguranță națională sau TERORISM ,mai ceva că în DICATURA Comunistă !!!!.. ASTA E țara pe care NE-O PROMITE WC JOHANIS SI PDL PNL CIUMA NEAGRĂ.Un stat MAFIOT .Care are în centrul ei PREȘEDINTELE ROMÂNIEI.. Acest SISTEM TICĂLOȘIT TREBUIE SA fie schimbat din temelii odată cu ALEGERILE pt președenția României ..În care candidatul PSD și ALDE e singura alternativă la acest SISTEM TICĂLOȘIT PDL PNL CIUMA NEAGRĂ creat de Băsescu și Monika Makovei .