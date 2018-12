Tăriceanu dă asigurări că ALDE va susţine Guvernul în caz de moţiune de cenzură

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că, la o eventuală moţiune de cenzură, ALDE va vota în favoarea Guvernului. Preşedintele Senatului nu a exclus posibilitatea ca, prin dosarul deschis de DNA, să existe intenţia ca el să fie forţat să voteze o posibilă moţiune a Opoziţiei.

„Se poate (să existe intenţia de a mă forţa să votez moţiunea de cenzură - n.r). Cei care iniţiază astfel de acţiuni judecă după mintea lor, după tiparul lor de gândire, fără să mă cunoască. Nici vorbă ca la o eventuală moţiune de cenzură, împreună cu colegii mei, să votăm altfel decât pentru apărarea Guvernului”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, luni, la Parlament, întrebat dacă dosarul DNA ar fi o posibilă formă de fi forţat să voteze moţiunea de cenzură.

Liderul ALDE a adăugat că justiţia a devenit dependentă de serviciile secrete.

„De patru ani de zile am avut totuşi am avut curajul să vorbesc despre abuzuri şi nereguli grave în justiţie, despre faptul că justiţia, în loc să fie independentă, este supusă statului paralel. De foarte multe ori am înregistrat tot felul de comentarii caustice la adresa acestor lucruri pe care le-am spus, dar ulterior ceea ce am spus s-a dovedit adevărat, anume că justiţia la noi a devenit independentă de factorul politic, dar dependentă de servicii. Ceea ce mă frapează, am văzut un comentariu de la UNJR, inclusiv la Comisia Europeană, faptul că a devenit justiţia indepedentă politic, însă rămâne de văzut cât durează la nivelul Comisiei să recunoască faptul că independenţa justiţiei a fost grav călcată în picioare prin existenţa protocoalelor, a echipelor mixte, sutele de mii se ascultări telefonice, etc. Suntem într-o situaţie cu totul şi cu totul nefirească. Pentru revenirea la normalitate am luat atitudine, alături şi de colegi, şi voi continua să fac un astfel de lucru”, a completat Tăriceanu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat, pe 8 noiembrie, că are „mari rezerve” privind cererea DNA de urmărire penală a lui Călin Popescu Tăriceanu pentru că a venit în preajma moţiunii de cenzură anunţată de opoziţie şi el nu crede în coincidenţe.

„Te poţi gândi la faptul că această solicitare de începere a urmăririi penale a fost pusă în practică pentru a influenţa o decizie în Congresul ALDE sau pentru a bloca o decizie a domnului Tăriceanu la Congresul ALDE sau te poţi gândi că a fost făcută ca să influenţeze un vot la o eventuală moţiune de cenzură. Cei care au depus această solicitare (să influenţeze - n.r.).”, a spus Liviu Dragnea despre cererea DNA.

Biroul permanent al Senatului a înaintat, luni, solicitarea DNA pentru începerea urmăririi penale în cazul preşedintelui forului superior, Călin Popescu Tăriceanu, Comisiei juridice, a anunţat senatorul PSD Claudiu Manda.

„A fost pusă în prima şedinţă a Biroului permanent această solicitare, azi (n.r. luni). Adresa de înaintare, referatul şi documentele se află la Comisia juridică. Am repartizat-o către Comisia juridică. În conformitate cu prevederile Regulamentului, cei de la Comisia juridică au timp maxim cinci zile să prezinte un calendar şi un raport preliminar în aşa fel încât să înţelegem şi noi când va fi audierea domnului senator şi când va întocmi un raport”, a declarat Claudiu Manda, la finalul şedinţei Biroului permanent.